Meci cu 11 goluri în Cupa României. Remiză între Sepsi și U Cluj, scor 2-2

Update. 21.00: Metaloglobus și CFR Cluj au încheiat la egalitate partida de astăzi, scor 2-2. Golurile gazdelor au fost reușite de Dragoș Huiban (16 - penalty) și Omar Pasagic (81), pentru oaspeții au punctat Sheriff Sinyan (25) și Lorenzo Biliboc (61).

În primele meciuri din această etapă, în Grupa A, marţi, CSC Dumbrăviţa a învins-o pe CSM Slatina cu 2-1, iar FC Argeş a trecut de Rapid cu 2-1.

Meci extrem de spectaculos, disputat, azi, în Cupa României, între CS Sporting Liești (liga a III-a) și Metalul Buzău (liga a II-a). Oaspeții s-au impus cu scorul de 7-4, după ce la pauză au condus cu 4-3.

În repriza a doua, oaspeții s-au distanțat, au mai marcat de trei ori, iar gazdele au punctat o dată.

Echipa de ligă secundă Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a terminat la egalitate cu Universitatea Cluj, 2-2, pe teren propriu, într-un meci din Grupa C a competiției.

Gazdele au înscris ambele goluri practic după primul sfert de oră al meciului, prin Giovani Ghimfuş (7), la capătul unui contraatac, şi Darius Oroian (16), cu un şut la colţ din marginea careului.

Oaspeții au redus din diferenţă prin Atanas Trică în minutul 34, cu o lovitură de cap la colţul scurt, după un corner, şi prin Virgiliu Postolachi (56), după o pasă cu călcâiul a lui Trică.

Au marcat: Giovani Ghimfuş (7), Darius Oroian (16), respectiv Atanas Trică (34), Virgiliu Postolachi (56). Arbitru: Robert Avram (Piteşti); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Nicuşor Marin (Suseni/Argeş); al patrulea oficial: Constantin Alin Olaru (Râmnicu Vâlcea) Observatori: Vladimir Urzică (Piatra Neamţ) - CCA, George Valentin Gîdea (Bucureşti) - FRF.

Miercuri, UTA a învins-o la scor de neprezentare pe FCSB, scor 3-0, într-o partidă disputată de arădeni pe teren propriu.