Sport

Meci cu 11 goluri în Cupa României. Remiză între Sepsi și U Cluj, scor 2-2

Comentează știrea
Meci cu 11 goluri în Cupa României. Remiză între Sepsi și U Cluj, scor 2-2Sursa: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Update. 21.00: Metaloglobus și CFR Cluj au încheiat la egalitate partida de astăzi, scor 2-2. Golurile gazdelor au fost reușite de Dragoș Huiban (16 - penalty) și Omar Pasagic (81), pentru oaspeții au punctat Sheriff Sinyan (25) și Lorenzo Biliboc (61).

În primele meciuri din această etapă, în Grupa A, marţi, CSC Dumbrăviţa a învins-o pe CSM Slatina cu 2-1, iar FC Argeş a trecut de Rapid cu 2-1.

Meci extrem de spectaculos, disputat, azi, în Cupa României, între CS Sporting Liești (liga a III-a) și Metalul Buzău (liga a II-a). Oaspeții s-au impus cu scorul de 7-4, după ce la pauză au condus cu 4-3.

Cupa României. Meci cu 11 goluri disputat joi

În repriza a doua, oaspeții s-au distanțat, au mai marcat de trei ori, iar gazdele au punctat o dată.

Lukoil scapă temporar de sancțiunile impuse de SUA. Derogarea e în vigoare până în aprilie 2026
Lukoil scapă temporar de sancțiunile impuse de SUA. Derogarea e în vigoare până în aprilie 2026
De ce a devenit Girl Math viral pe TikTok. Calculele amuzante din spatele cumpărăturilor
De ce a devenit Girl Math viral pe TikTok. Calculele amuzante din spatele cumpărăturilor

Echipa de ligă secundă Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a terminat la egalitate cu Universitatea Cluj, 2-2, pe teren propriu, într-un meci din Grupa C a competiției.

sursa: Facebook

Gazdele au înscris ambele goluri practic după primul sfert de oră al meciului, prin Giovani Ghimfuş (7), la capătul unui contraatac, şi Darius Oroian (16), cu un şut la colţ din marginea careului.

Oaspeții au redus din diferenţă prin Atanas Trică în minutul 34, cu o lovitură de cap la colţul scurt, după un corner, şi prin Virgiliu Postolachi (56), după o pasă cu călcâiul a lui Trică.

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - AS FC Universitatea Cluj 2-2 (2-1), Sepsi Duna Arena - Sfântu Gheorghe

Au marcat: Giovani Ghimfuş (7), Darius Oroian (16), respectiv Atanas Trică (34), Virgiliu Postolachi (56). Arbitru: Robert Avram (Piteşti); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Nicuşor Marin (Suseni/Argeş); al patrulea oficial: Constantin Alin Olaru (Râmnicu Vâlcea) Observatori: Vladimir Urzică (Piatra Neamţ) - CCA, George Valentin Gîdea (Bucureşti) - FRF.

Miercuri, UTA a învins-o la scor de neprezentare pe FCSB, scor 3-0, într-o partidă disputată de arădeni pe teren propriu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:56 - Lukoil scapă temporar de sancțiunile impuse de SUA. Derogarea e în vigoare până în aprilie 2026
21:48 - Ce înseamnă „Rage Bait”. A fost desemnat cuvântul anului 2025 de Oxford
21:39 - Poșta Română vrea să renunțe la distribuirea pensiilor. Cât plătește statul pentru acest serviciu
21:26 - De ce a devenit Girl Math viral pe TikTok. Calculele amuzante din spatele cumpărăturilor
21:21 - Pentagonul, dat în judecată de New York Times. Ce acuză publicația americană
21:12 - Gaudeamus, festivalul iubitorilor de cărți. Ce lecturi merită cumpărate

HAI România!

Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal

Proiecte speciale