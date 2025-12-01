Elias Charalambous pleacă de la FCSB pentru cinci milioane de euro

Gigi Becali afirmă că tehnicianul Elias Charalambous nu va pleca de la FCSB decât în schimbul unei sume importante. Patronul campioanei spune că antrenorul mai are contract până în 2026 și că îi vede un viitor profitabil în fotbalul din Asia.

Patronul FCSB, Gigi Becali, susține că nu intenționează să se despartă de Elias Charalambous și că orice discuție legată de o plecare ar începe abia de la câteva milioane de euro. Într-o intervenție publică, acesta a precizat că antrenorul cipriot rămâne în funcție, în ciuda rezultatelor oscilante din actualul sezon.

„Lui Charalambous îi dau drumul doar pe 2-3 milioane în Arabia. Stai să mai luăm un campionat, să aibă trei titluri cu FCSB și apoi ia 5 milioane din China, ia 5 milioane din Arabia”, a declarat Gigi Becali.

Declarația vine după ce, în urmă cu trei zile, conducerea clubului reafirmase continuarea colaborării cu perechea Elias Charalambous – Mirel Pintilii.

Antrenorul Elias Charalambous a fost numit la FCSB în martie 2023. În prezent, tehnicianul de 45 de ani are contract până în vara anului 2026. Conform datelor oficiale ale clubului, media sa este de 1,82 puncte pe meci de la instalare.

FCSB traversează o perioadă în care rezultatele sunt constante. Echipa este neînvinsă în ultimele cinci etape, cu trei victorii și două remize. Totuși, prestațiile din competițiile europene și criticile venite din partea suporterilor mențin presiunea asupra staff-ului tehnic.

În pofida perioadei dificile, Gigi Becali afirmă că rezilierea contractului nu se află pe agendă. Patronul campioanei consideră că Charalambous poate obține noi performanțe în Liga 1 și susține că interesul pentru antrenor ar putea crește în următorii ani. În acest context, Becali vorbește despre orientarea pieței asiatice către tehnicieni străini, în special din campionatele europene.

Declarațiile sale sugerează că FCSB își propune stabilitate pe banca tehnică, cel puțin până la finalul sezonului. Totodată, patronul clubului mizează pe o eventuală creștere de cotă a lui Charalambous, în cazul obținerii unui nou titlu.