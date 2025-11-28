Sport

Elias Charalambous, despre meciul FCSB-Steaua Roşie Belgrad : Mă simt dezamăgit

Elias Charalambous, despre meciul FCSB-Steaua Roşie Belgrad : Mă simt dezamăgit
Tehnicianul Elias Charalambous a declarat, după înfrângerea FCSB cu 1-0 în fața Stelei Roșii Belgrad, că echipa nu a arătat nimic și a comis greșeli, precizând că este cea mai dezamăgitoare zi de când se află la echipă, potrivit digisport.ro

Elias Charalambous despre înfrângerea FCSB

Tehnicianul Elias Charalambous a declarat după înfrângerea cu 1-0 în fața Stelei Roșii Belgrad că echipa nu a arătat nimic și a comis greșeli „demne de juniori”. El a spus că, deși au venit optimiști, jucătorii nu au reușit să obțină nimic și consideră că evoluția de joi este cea mai slabă de când se află la club.

Antrenorul a precizat că adversarul nu a exercitat presiune, iar FCSB nu a reușit să se impună nici chiar dacă ar fi rămas în nouă jucători. Charalambous a adăugat că nu este vorba doar despre rezultat, ci și despre felul în care echipa a jucat, calificând această zi drept cea mai dezamăgitoare de la venirea sa.

Tehnicianul spune că echipa nu a arătat nimic în acest meci

Elias Charalambous a declarat că echipa nu a arătat nimic în timpul meciului și nu a făcut nimic pentru a câștiga. Antrenorul a subliniat că frica nu ar trebui să existe în această echipă și că dezamăgirea trebuie exprimată pe teren, nu după joc.

Elias Charalambous

Elias Charalambous. Sursa foto: facebook / FCSB

Tehnicianul a precizat că nu este corect să fie acuzat vreun jucător individual, deoarece întreaga echipă a evoluat slab. Charalambous a adăugat că s-au făcut prea multe greșeli și că cheia este să se trezească și să nu mai găsească scuze.

FCSB rămâne cu trei puncte în Europa League

FCSB a pierdutjoi seara, scor 0-1, în fața Stelei Roșii Belgrad, într-un meci din Liga Europa în care a avut superioritate numerică încă din minutul 27, după eliminarea lui Tebo. Deși a avut ocazii prin centrările lui Miculescu, echipa nu a reușit să învingă gazdele.

Partida a început cu o ofensivă a gazdelor, care au bifat prima mare ocazie în minutul 8 prin Ivanic, șutul său fiind scos de lângă bară de Zima. Steaua Roșie a rămas totuși echipa cu avantaje, iar FCSB nu a valorificat avantajul numeric, rămânând cu doar trei puncte după cinci etape în grupă.

