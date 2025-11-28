Elias Charalambous, despre meciul FCSB-Steaua Roşie Belgrad : Mă simt dezamăgit

Tehnicianul Elias Charalambous a declarat, după înfrângerea FCSB cu 1-0 în fața Stelei Roșii Belgrad, că echipa nu a arătat nimic și a comis greșeli, precizând că este cea mai dezamăgitoare zi de când se află la echipă, potrivit digisport.ro

Tehnicianul a precizat că nu este corect să fie acuzat vreun jucător individual, deoarece întreaga echipă a evoluat slab. Charalambous a adăugat că s-au făcut prea multe greșeli și că cheia este să se trezească și să nu mai găsească scuze.

FCSB a pierdutjoi seara, scor 0-1, în fața Stelei Roșii Belgrad, într-un meci din Liga Europa în care a avut superioritate numerică încă din minutul 27, după eliminarea lui Tebo. Deși a avut ocazii prin centrările lui Miculescu, echipa nu a reușit să învingă gazdele.

Partida a început cu o ofensivă a gazdelor, care au bifat prima mare ocazie în minutul 8 prin Ivanic, șutul său fiind scos de lângă bară de Zima. Steaua Roșie a rămas totuși echipa cu avantaje, iar FCSB nu a valorificat avantajul numeric, rămânând cu doar trei puncte după cinci etape în grupă.