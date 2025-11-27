Universitatea Craiova - Mainz, ora 19.45. Oltenii dau peste un adversar cu punctaj maxim

Universitatea Craiova evoluează contra germanilor de la Mainz, pe teren propriu, în această seară (ora 19.45, în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) în Conference League.

După disputarea a trei etape, „alb-albaștrii” au patru puncte sunt pe poziția a 20-a în clasament, în timp ce Mainz a bifat trei victorii și are 9 puncte. Jocul reprezintă și debutul tehnicianului Filipe Coelho, în cupele europene, pe banca Universității.

„Va fi un meci greu cu o echipă mai puternică, cu jucători foarte buni, un antrenor foarte foarte bun. Ne antrenăm din greu ca să pregătim foarte bine acest meci.

Se va da o bătălie extrem de puternică. Vom fi gata să obținem un rezultat bun, va fi foarte important ca stadionul să fie plin, iar suporterii să ne ajute din prima secundă până la ultima a meciului.

Pentru mine nu contează acum unde sunt ei în Bundesliga. Noi ne facem analiza noastră, nu ne bazăm în acest moment pe locul pe care îl ocupă ei în clasament. Nu am nicio îndoială că ne-am pregătit bine această partidă”, a spus tehnicianul lusitan.

„Am încredere în băieți, avem toate informațiile, vom lucra ca o echipă și mâine vine momentul să luptăm și să dăm tot ce e mai bun pentru victorie.

Așa este fotbalul, din păcate nu avem foarte mult timp la dispoziție între meciuri. Ca antrenor eu trebuie să pregătesc totul într-un timp extrem de scurt.

Cred că nu putem uita că jucătorii noștri nu sunt niște mașinării, niște roboți. Dar jucătorii care pentru mine sunt cei mai importanți lucrează extrem de bine și sunt foarte mulțumit de ei până în acest moment”, a mai declarat Coelho.

Universitatea Craiova: Isenko – Mogoș, Romachuk, Ad. Rus, Bancu – T. Băluță, Mekvabishvili – Etim, Cicâldău, Baiaram – Al Hamlawi Rezerve: Lung jr, L. Popescu, Screciu, Stevanovic, Fl. Ștefan, Al. Crețu, D. Matei, Băsceanu, Houri, Badelj, Nsimba, Mora, Teles Antrenor: Filipe Coelho

Mainz: Zentner – Potulski, Da Costa, Kohr – Mwene, Amiri, Maloney, Kawasaki – Nebel, Weiper, Sieb Rezerve: Batz, Riess, Bobzien, Boving, Gleiber, Hanche-Olsen, Hollerbach, Sung, Nordin, Sano, Beratsching, Widmer Antrenor: Bo Henriksen

Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova) Arbitru: Dario Bel // Asistenți: Goran Pataki, Ivan Janic Arbitru VAR: Fran Jovic // Asistent VAR: van Vuckovic