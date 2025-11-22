UTA - „U” Cluj, 0-2. Trei puncte de aur pentru oaspeți, care se gândesc la play-off

UTA a fost învinsă, sâmbătă, acasă, de „U” Cluj, scor 0-2, într-o confruntare ce a contat pentru etapa a 17-a a Superligii. Gazdele au deschis scorul în minutul 24, prin Marius Coman, dar reușita nu a fost validată de arbitrajul VAR. Meciul s-a decis în partea a doua, datorită golurilor lui Jovo Lukici (49) și Iulian Cristea (83).

După acest succes, oaspeții sunt pe locul al 8-lea cu 23 de puncte, arădenii sunt pe 9 cu 22 de puncte. „U'” are trei victorii în ultimele patru etape. UTA venea după două victorii consecutive.

Au marcat: Jovo Lukic (49), Iulian Cristea (83). Arbitru: Marcel Bîrsan; arbitri asistenţi: Mihăiţă Necula, Cosmin Vatamanu (toţi din Bucureşti); al patrulea oficial: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitru asistent video: Andrei Antonie (Bucureşti) Observatori: Octavian Şovre (Satu Mare) - CCA, Florin Bătrânu (Timişoara) - LPF.

„Bucurie mare. Era greu să câștigi aici la Arad, au bătut Craiova. E o echipă bună, însă noi ne-am adaptat imediat la atmosferă. Prima repriză a fost foarte bună. Am dat al doilea gol prin Cristea și am închis meciul. Jucătorii au făcut un meci foarte bun astăzi, nu sunt doar 3 puncte, sunt mai multe puncte. Se poate juca mult mai bine. Am făcut acțiuni foarte bune, am dat două goluri și nu am primit niciunul. Jucătorii prind încredere, pentru moment sunt mulțumit. Astăzi a fost un meci foarte greu, îi felicit din nou pe băieți”, a spus Cristiano Bergodi, antrenorul clujenilor, conform Digi Sport.

Tehnicianul a mai afirmat că nu are ca obiectiv calificarea în play-off. Nu mi s-a impus prezența în play-off. Eu sunt critic cu mine, mă bucur că m-au chemat aici. Când am venit aici m-am gândit mereu să câștig fiecare meci. Jucătorii erau cu moralul scăzut. Acum avem un meci foarte greu cu Craiova. Eu la Craiova am fost foarte, foarte bine, erau condiții bune acolo. A trecut timpul de atunci când am ratat titlul cu ei”