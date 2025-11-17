O calificare in extremis a pus Generația de Aur pe orbita fotbalului mondial acum 32 de ani!

România fotbalistică nu o duce prea bine. Evident, nu e singurul domeniu care nu merge, dar, pe vremuri, când era greu, măcar fotbalul ne mai făcea să visăm frumos.

România reușea la 17 noiembrie 1993, o calificare in extremis la World Cup SUA 1994. Grupa de calificare cuprindea Belgia, Țara Galilor, Cehoslovacia, Cipru, Insulele Feroe, în afara noastră.

Generația de Aur a avut două meciuri foarte reușite în 1992 cu Insulele Feroe, scor 7-0 și cu Țara Galilor Scor 5-1. De asemenea, fusese un triumf de 4-1 cu selecționata Ciprului. Făcusem și egal cu Cehoslovacia. Se părea că se reamintea gloria Italiei 90, peste dezamăgirea scoaterii noastre din cursa pentru Euro 92 de către Bulgaria, printr-un egal care a ajutat Scoția să ajungă în Suedia.

În 1993, însă, motorul care propulsa Generația de Aur părea calat. Belgia ne învinsese cu 1-o, reușisem un chinuit 2-1 cu Ciprul. A urmat dezastrul verii 1993, acea înfrângere usturătoare de la Kosice. Cehoslovacia a jucat atunci ultima dată în formatul respectiv, pentru că de la 1 ianuarie 1993, Cehia și Slovacia au devenit state naționale, independente, separate. La 3-2 pentru cehoslovaci, ei au avut 2 eliminări. În loc să egalăm, România a pierdut cu 2-5 disputa. Portarul Silviu Lung și-a anunțat retragerea iar selecționerul Cornel Dinu a fost înlocuit de Anghel Iordănescu.

Două meciuri care ne-au salvat!

România și-a revenit, reușind să treacă relativ ușor de Insulele Feroe cu 4-o și cu emoții de Belgia lui Scifo, cu un arbitraj nefavorabil românilor. Rămânea de disputat un singur meci de disputat, la Cardiff, ultimul, returul cu Țara Galilor. Fusese programat pe 17 noiembrie 1993!

Meciul din 17 noiembrie 1993 era de grad 0. A debutat destul de satisfăcător. Hagi reușea să înscrie în minutul 32. La acel scor, eram calificați. Scorul nu s-a mai modificat până la finalul primei reprize. În repriza secundă, Dean Saunders a egalat în minutul 61. Foarte repede, arbitrul elvețian al partidei a dictat un penalty inventat pentru Țara Galilor.

Paul Bodin a șutat în transversală și scorul a rămas egal. Tricolorii au continuat să reziste asaltului galez, dar să și construiască acțiuni ofensive. În minutul 83, Florin Răducioiu marca penntru 2-1, acesta fiind scorul final al partidei din 17 noiembrie 1993. Ne calificasem la Cupa Mondială SUA 1994, unde avea să fie scrisă cea mai frumoasă pagină din istoria fotbalului la nivel de echipă națională!

Astăzi, când România se pare că a ratat calificarea la Mondialul din SUA, Canada, Mexic din 2026. pentru că, să fim serioși, la baraj nu avem decât șanse cel mult teoretice să învingem echipe ca Ucraina, Italia ori Turcia sau Polonia, amintirea meciului din 17 noiembrie 1993 ne face să credem că au mai fost și miracole cândva...