Naționala de rugby a României va juca cu Uruguay. Ultima apariție a lui Chirica pentru Stejari

Naționala de rugby a României va juca cu Uruguay. Ultima apariție a lui Chirica pentru StejariSursă foto: Freepik
Naţionala de rugby a României va juca cu Uruguay, sâmbătă, de la ora 17:00, pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf, în ultimul meci din „Kaufland Games Trilogy”. Partida marchează şi ultima apariţie a lui Chirica pentru Stejari, iar selecţionerul aduce cinci schimbări în Primul XV faţă de jocul cu SUA.

Cinci schimbări în Primul XV al României pentru meciul cu Uruguay

Staff-ul tehnic al naționalei de rugby a României a stabilit echipa care va intra pe teren sâmbătă, față de partida cu SUA fiind efectuate cinci schimbări. Trei modificări au fost aduse în pachetul de înaintare și două pe linia de treisferturi.

În prima linie vor începe Butnariu și Gajion, iar în linia a doua, Antonescu. De asemenea, Immelman va trece de la linia a doua în linia a treia, urmând să evolueze ca flanker.

Ultimul meci pentru Cristi Chirica și debuturi pe banca Stejarilor

Pe treisferturi, Onuțu va începe ca centru, iar Neagu ca fundaș. Pe banca de rezerve se remarcă revenirea lui Robert Irimescu, care a evoluat recent în Australia, la West Harbour, iar Tangimana și Popoaia pot juca pentru prima dată în această lună în „Kaufland Games Trilogy”.

Naționala de rugby

Naționala de rugby. Sursa foto: rugbyromania.ro

Partida cu Los Teros va fi ultima pentru Cristi Chirica, care și-a anunțat retragerea de la echipa națională. Fostul căpitan al României la Cupa Mondială a declarat că va da tot ce are mai bun pentru a încheia meciul cu un joc frumos și o victorie.

Lotul complet al României pentru meciul cu Uruguay

Primul XV al României este format din Alexandru Savin, Tudor Butnariu, Gheorghe Gajion, Marius Antonescu, Andrei Mahu C, Cristi Boboc, Nicolaas Immelman, Cristi Chirica, Alin Conache, Hinckely Vaovasa, Tevita Manumua, Jason Tomane, Nicolas Onuțu, Iliesa Tiqe și Ovidiu Neagu.

Pe banca de rezerve se află Robert Irimescu, Vasile Balan, Thomas Crețu, Vlad Neculau, Kemal Altinok, Gabriel Rupanu, Paul Popoaia și Fonovai Tangimana. Staff-ul tehnic este condus de David Gérard, cu antrenori secundari, preparatori fizici, kinetoterapeuți, medic și video-analisti.

