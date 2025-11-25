Exclusiv. Cum s-a schimbat viața mezzosopranei Andreea Ilie. Și-a găsit marea dragoste și s-a reinventat

Exclusiv. Mezzosoprana Andreea Ilie a povestit că viața ei s-a schimbat din toate punctele de vedere în ultimii zece ani. Mutarea la București, afirmarea pe scena Operei Naționale, întâlnirea cu soțul ei și apropierea de lumea modei sunt etapele care au transformat-o în artista și femeia de astăzi.

„În urmă cu zece ani am ales să mă mut la București, la Opera Națională, într-un moment de schimbare profundă în viața mea. Au urmat zece ani de muncă intensă, dedicați în întregime artei și perfecționării profesionale, ani în care scena a fost centrul universului meu.”

Artista a spus că multă vreme a trăit exclusiv pentru carieră și că a învățat să transforme sacrificiile în forță. Mezzosoprana a mai declarat că viața ei a luat o întorsătură neașteptată în urmă cu trei ani, când l-a întâlnit pe afaceristul Virginio dell’Uomo. La scurt timp, cei doi s-au căsătorit.

Evoluția ei dincolo de operă

Mezzosoprana a povestit și despre evoluția ei dincolo de operă. Andreea Ilie este foarte pasionată de modă și și-a făcut simțită prezența la Bucharest Fashion Show, dar și la alte evenimente.

„Stilul este o altă parte importantă din identitatea mea. Fashion-ul nu este doar o pasiune, este un mod de a celebra feminitatea și prezența. Întotdeauna am simțit nevoia să mă prezint impecabil, în armonie cu energia locului și momentului. Colaborarea cu lumea modei a venit firesc, iar aparițiile mele în cadrul prezentărilor de modă au devenit o extensie artistică a propriei expresii. Anul trecut am cântat la Bucharest Fashion Show, în cadrul prezentării Vestiare D Un Oiseau Libre, semnată Bianca Taban. Săptămâna aceasta voi urca pe scenă în show-ul Clarei Rotescu, într-o creație spectaculoasă cu tema Saints & Sinners, pentru care am ales două piese ce amplifică atmosfera colecției.”

Artista a spus că mama ei este cea care o sprijină și îi oferă sfaturi de fiecare dată. „Sprijinul meu cel mai sincer vine de la mama mea, căreia îi port o recunoștință profundă. Deși ne despart kilometri, prezența ei și sfaturile ei au rămas un reper continuu.”

Ea le-a oferit câteva sfaturi și tinerelor care visează la o carieră în muzică. „Tinerelor care visează la o carieră în muzică le transmit același principiu după care trăiesc: să creadă în visul lor și să nu renunțe niciodată, indiferent de dificultățile sau provocările drumului. Motto-ul care mă definește este simplu și neclintit: „Nu renunța niciodată.” Acesta este firul roșu care m-a ghidat în toate etapele vieții și carierei.”

Andreea Ilie a mai spus că nu are un secret al frumuseții și că naturalețea va fi mereu apreciată și la modă.