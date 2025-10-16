Revenire spectaculoasă: Sarah Dumitrescu, pe podium după a patra operație la genunchi!

Cunoscuta jucătoare de baschet Sarah Dumitrescu se pregătește să cucerească podiumul într-un eveniment care promite să aducă împreună sportul și moda într-un show plin de atitudine, eleganță și energie.

Fiica impresarei Anamaria Prodan și a fostului baschetbalist Tibi Dumitrescu, Sarah va fi una dintre vedetele serii, aducând pe scenă forța și grația unei sportive de performanță. În vârstă de 25 de ani, Sarah este în prezent liberă de contract, după ce s-a confruntat cu o nouă intervenție chirurgicală: a patra operație la genunchi, dar continuă să inspire prin curajul și eleganța cu care trece peste provocările carierei. Fosta jucătoare a echipelor Ole Miss și Cal Poly din Statele Unite, Sarah a evoluat în România pentru Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe și rămâne una dintre cele mai îndrăgite prezențe din sportul românesc.

Pe podium vor urca și alte nume cunoscute din sport și televiziune, precum Cezar Crețu, una dintre cele mai promițătoare rachete ale tenisului românesc, și Dan Chilom, fost fotbalist de performanță și fondator al clubului AS Dan Chilom, care va defila alături de tinerii săi sportivi. Show-ul va fi prezentat de Andrei Nourescu și Cristi Geamăn, cei care vor ghida publicul printr-o seară dedicată performanței, frumuseții și eleganței.

Pe podium se vor remarca și Agnes Zane, o jucătoare de baschet talentată din noua generație, dar și tinerele vedete ale online-ului și sportului:Teodora Lazea, Denisa Dumitru, Antonia și Julia Stere. Pe scenă sau în fața camerei, Teodora Lazea aduce mereu o energie aparte, rafinată, autentică și plină de grație. Model și creatoare de conținut în fashion și beauty, Teo crede în frumusețea naturală și în puterea stilului de a exprima cine ești cu adevărat.

Denisa Dumitru, content creator de beauty și fashion, cochetează cu modelingul, fiind mereu în căutare de tot ce ține de frumos și autentic. Antonia și Julia Stere impresionează prin frumusețea lor răvășitoare, dar și prin seriozitatea cu care își construiesc parcursul academic și sportiv, fiind două exemple ale noii generații de tinere ambițioase, talentate și disciplinate. „Vrem ca această seară să fie despre forță, eleganță și echilibru. Despre felul în care sportul și moda pot transmite împreună o poveste despre disciplină, pasiune și încredere în sine”, a declarat Clara Ilie, organizatoarea evenimentului.

După succesul ediției precedente, care a reunit nume sonore precum Elisabeta Lipă, Giani Kiriță, Cornelia și Miodrag Belodedici, Dinu Pescariu, frații Yamato, Yani și Timon Zaharia, Anamaria Prodan, Monica Davidescu, Călin Popescu-Tăriceanu, Amatto Zaharia, Mia Prigoană, Andrei Nourescu, Cezar Crețu, Gabriel Trifu, Claudia Neghină, Cristina Herea, Roxana Vancea, Alina și Ilan Laufer, Oana Ioniță, Paul Georgescu, Raluca Dumitru, Ramona Ilie sau Chef Patrizia Paglieri, noul show promite o seară spectaculoasă, unde sportul și moda vor merge mână în mână.