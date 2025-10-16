Sport

Revenire spectaculoasă: Sarah Dumitrescu, pe podium după a patra operație la genunchi!

Comentează știrea
Revenire spectaculoasă: Sarah Dumitrescu, pe podium după a patra operație la genunchi!
Din cuprinsul articolului

Cunoscuta jucătoare de baschet Sarah Dumitrescu se pregătește să cucerească podiumul într-un eveniment care promite să aducă împreună sportul și moda într-un show plin de atitudine, eleganță și energie.

Revenire spectaculoasă: Sarah Dumitrescu, pe podium după a patra operație la genunchi!

Fiica impresarei Anamaria Prodan și a fostului baschetbalist Tibi Dumitrescu, Sarah va fi una dintre vedetele serii, aducând pe scenă forța și grația unei sportive de performanță. În vârstă de 25 de ani, Sarah este în prezent liberă de contract, după ce s-a confruntat cu o nouă intervenție chirurgicală: a patra operație la genunchi, dar continuă să inspire prin curajul și eleganța cu care trece peste provocările carierei. Fosta jucătoare a echipelor Ole Miss și Cal Poly din Statele Unite, Sarah a evoluat în România pentru Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe și rămâne una dintre cele mai îndrăgite prezențe din sportul românesc.

Pe podium vor urca și alte nume cunoscute din sport și televiziune, precum Cezar Crețu, una dintre cele mai promițătoare rachete ale tenisului românesc, și Dan Chilom, fost fotbalist de performanță și fondator al clubului AS Dan Chilom, care va defila alături de tinerii săi sportivi. Show-ul va fi prezentat de Andrei Nourescu și Cristi Geamăn, cei care vor ghida publicul printr-o seară dedicată performanței, frumuseții și eleganței.

Poliția a descins la Chișinău. 25 de milioane de lei obținute din jocuri de noroc online. Video
Poliția a descins la Chișinău. 25 de milioane de lei obținute din jocuri de noroc online. Video
Val de aer polar peste România. Vin zile perfecte pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Când încep ninsorile abundente
Val de aer polar peste România. Vin zile perfecte pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Când încep ninsorile abundente

Cine mai urcă pe podium

Pe podium se vor remarca și Agnes Zane, o jucătoare de baschet talentată din noua generație, dar și tinerele vedete ale online-ului și sportului:Teodora Lazea, Denisa Dumitru, Antonia și Julia Stere. Pe scenă sau în fața camerei, Teodora Lazea aduce mereu o energie aparte, rafinată, autentică și plină de grație. Model și creatoare de conținut în fashion și beauty, Teo crede în frumusețea naturală și în puterea stilului de a exprima cine ești cu adevărat.

Denisa Dumitru, content creator de beauty și fashion, cochetează cu modelingul, fiind mereu în căutare de tot ce ține de frumos și autentic. Antonia și Julia Stere impresionează prin frumusețea lor răvășitoare, dar și prin seriozitatea cu care își construiesc parcursul academic și sportiv, fiind două exemple ale noii generații de tinere ambițioase, talentate și disciplinate. „Vrem ca această seară să fie despre forță, eleganță și echilibru. Despre felul în care sportul și moda pot transmite împreună o poveste despre disciplină, pasiune și încredere în sine”, a declarat Clara Ilie, organizatoarea evenimentului.

Nume sonore

După succesul ediției precedente, care a reunit nume sonore precum Elisabeta Lipă, Giani Kiriță, Cornelia și Miodrag Belodedici, Dinu Pescariu, frații Yamato, Yani și Timon Zaharia, Anamaria Prodan, Monica Davidescu, Călin Popescu-Tăriceanu, Amatto Zaharia, Mia Prigoană, Andrei Nourescu, Cezar Crețu, Gabriel Trifu, Claudia Neghină, Cristina Herea, Roxana Vancea, Alina și Ilan Laufer, Oana Ioniță, Paul Georgescu, Raluca Dumitru, Ramona Ilie sau Chef Patrizia Paglieri, noul show promite o seară spectaculoasă, unde sportul și moda vor merge mână în mână.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:49 - 4 idei distractive și gratuite pentru vacanță
15:41 - Poliția a descins la Chișinău. 25 de milioane de lei obținute din jocuri de noroc online. Video
15:35 - Rusia amână mentenanța rafinăriilor pentru a putea livra benzină
15:29 - Modificările pentru Ordonanța 52, amânate pentru săptămâna viitoare
15:23 - Suedia își va constitui primele provizii de cereale pentru un posibil război
15:16 - Revenire spectaculoasă: Sarah Dumitrescu, pe podium după a patra operație la genunchi!

HAI România!

Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze
Nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți! Hai LIVE cu Turcescu
Nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți! Hai LIVE cu Turcescu
Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu
Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale