HAI România! Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze







Invitatul de astăzi al podcastului ”Picătura de business” este Bogdan Panainte, cofondator Homplex. Compania a fost fondată în 2013 împreună cu fratele lui și este producător, furnizor și integrator de soluții smart home și echipamente inovative pentru industriile de gaz și apă. În podcastul realizat de Sorin Andreiana, redactor șef al revistei Capital, Panainte spune povestea Homplex, care are în portofoliu peste 1500 de produse și este primul producător de termostate smart din România.