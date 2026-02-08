Sport

FC Botoșani-Metaloglobus 3-0, în etapa a 26-a din Superligă

Comentează știrea
FC Botoșani-Metaloglobus 3-0, în etapa a 26-a din SuperligăSursa foto: facebook/FC Botoșani
Din cuprinsul articolului

FC Botoșani s-a impus fără emoții duminică, pe teren propriu, scor 3-0, în fața formației bucureștene Metaloglobus, într-un meci contând pentru etapa a 26-a din Superligă. Elevii lui Leo Grozavu au controlat partida de la un capăt la altul și au obținut un succes care îi menține în zona superioară a clasamentului.

FC Botoșani-Metaloglobus. Autogolul care a deschis scorul

Gazdele au intrat bine în joc și au reușit să deschidă scorul relativ repede. În minutul 14, presiunea pusă de botoșăneni s-a concretizat printr-un autogol al lui Andrei Sava, care a deviat nefericit balonul în propria poartă.

FC Botoșani a continuat să atace și a fost foarte aproape de a-și dubla avantajul în minutul 33, când Kovtalyuk a scăpat singur cu portarul Gavrilaș, însă goalkeeperul oaspeților a intervenit decisiv și a păstrat scorul neschimbat.

Superioritatea gazdelor s-a reflectat din nou pe tabelă în minutul 42. Enzo Lopez a reluat inițial în bară, dar a fost pe fază și a înscris la revenire, ducând scorul la 2-0 înainte de pauză.

Trecerea la ora de vară. Ce dispare în fiecare primăvară
Trecerea la ora de vară. Ce dispare în fiecare primăvară
Teatru religios la biserica din Dereneu. Un episcop pro-rus a îngenunchiat la picioarele poliţiştilor moldoveni. Video
Teatru religios la biserica din Dereneu. Un episcop pro-rus a îngenunchiat la picioarele poliţiştilor moldoveni. Video

Gol anulat pentru Metaloglobus

FC Botoșani

Sursa foto: Facebook/FC Botoșani

La începutul reprizei secunde, Metaloglobus a sperat într-o revenire. Zakir a trimis mingea în plasă în minutul 47, însă reușita a fost anulată de arbitru pentru un fault în atac.

Finalul meciului le-a aparținut tot botoșănenilor. În minutul 83, Cîmpanu a stabilit scorul final, 3-0, confirmând o victorie fără dubii pentru echipa moldoveană.

Superliga. Situația din clasament

În urma acestui succes, FC Botoșani a ajuns la 42 de puncte și ocupă locul 5 în clasament. De cealaltă parte, Metaloglobus rămâne pe ultima poziție, cu doar 11 puncte acumulate.

Echipele de start

FC Botoșani:

Anestis – Friday Adams (M. Pavlovic 64), G. Miron, Suta, Creț – Papa (Cîmpanu 46), Charles Petro – Pănoiu (Aldair Ferreira 64), Ongenda, Enzo Lopez (Mailat 46) – Kovtalyuk (Dumiter 74) Antrenor: Leo Grozavu

Metaloglobus:

Gavrilaș – D. Irimia, G. Dumitru, R. Bădescu, A. Sava – Ghimfuș (Moses Abbey 68), A. Irimia (Ely Fernandes 76), Bruno Carvalho, Liș (Zakir 46) – Visic (Toutou 61), Huiban (Ad. Sîrbu 61) Antrenor: Mihai Teja

Arbitraj

Meciul a fost arbitrat de Radu Petrescu, ajutat la cele două linii de Radu Ghinguleac și Daniel Vlase. În camera VAR au fost Horia Mladinovici și Adrian Cojocaru.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:53 - Cornel Palade a pierdut banii de pâine, ultimii rămași în casă, dar Dumnezeu l-a salvat
19:45 - Jeffrey Epstein ar fi încercat să se apropie de Putin. Ce spun dosarele
19:32 - O femeie a urmat un sfat primit de la ChatGPT și a făcut 100 de sărituri pe zi. Ce spune că s-a schimbat
19:24 - Tragerea Loto, 8 februarie. Reporturi de milioane de euro la Joker și 6/49. Numerele câștigătoare
19:15 - FC Botoșani-Metaloglobus 3-0, în etapa a 26-a din Superligă
19:08 - Fulgy a anunțat când o iartă pe mama sa, Viorica de la Clejani. E dată în calendar

HAI România!

Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu

Proiecte speciale