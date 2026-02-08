FC Botoșani-Metaloglobus 3-0, în etapa a 26-a din Superligă
- Maria Dima
- 8 februarie 2026, 19:15
FC Botoșani s-a impus fără emoții duminică, pe teren propriu, scor 3-0, în fața formației bucureștene Metaloglobus, într-un meci contând pentru etapa a 26-a din Superligă. Elevii lui Leo Grozavu au controlat partida de la un capăt la altul și au obținut un succes care îi menține în zona superioară a clasamentului.
FC Botoșani-Metaloglobus. Autogolul care a deschis scorul
Gazdele au intrat bine în joc și au reușit să deschidă scorul relativ repede. În minutul 14, presiunea pusă de botoșăneni s-a concretizat printr-un autogol al lui Andrei Sava, care a deviat nefericit balonul în propria poartă.
FC Botoșani a continuat să atace și a fost foarte aproape de a-și dubla avantajul în minutul 33, când Kovtalyuk a scăpat singur cu portarul Gavrilaș, însă goalkeeperul oaspeților a intervenit decisiv și a păstrat scorul neschimbat.
Superioritatea gazdelor s-a reflectat din nou pe tabelă în minutul 42. Enzo Lopez a reluat inițial în bară, dar a fost pe fază și a înscris la revenire, ducând scorul la 2-0 înainte de pauză.
Gol anulat pentru Metaloglobus
La începutul reprizei secunde, Metaloglobus a sperat într-o revenire. Zakir a trimis mingea în plasă în minutul 47, însă reușita a fost anulată de arbitru pentru un fault în atac.
Finalul meciului le-a aparținut tot botoșănenilor. În minutul 83, Cîmpanu a stabilit scorul final, 3-0, confirmând o victorie fără dubii pentru echipa moldoveană.
Superliga. Situația din clasament
În urma acestui succes, FC Botoșani a ajuns la 42 de puncte și ocupă locul 5 în clasament. De cealaltă parte, Metaloglobus rămâne pe ultima poziție, cu doar 11 puncte acumulate.
Echipele de start
FC Botoșani:
Anestis – Friday Adams (M. Pavlovic 64), G. Miron, Suta, Creț – Papa (Cîmpanu 46), Charles Petro – Pănoiu (Aldair Ferreira 64), Ongenda, Enzo Lopez (Mailat 46) – Kovtalyuk (Dumiter 74) Antrenor: Leo Grozavu
Metaloglobus:
Gavrilaș – D. Irimia, G. Dumitru, R. Bădescu, A. Sava – Ghimfuș (Moses Abbey 68), A. Irimia (Ely Fernandes 76), Bruno Carvalho, Liș (Zakir 46) – Visic (Toutou 61), Huiban (Ad. Sîrbu 61) Antrenor: Mihai Teja
Arbitraj
Meciul a fost arbitrat de Radu Petrescu, ajutat la cele două linii de Radu Ghinguleac și Daniel Vlase. În camera VAR au fost Horia Mladinovici și Adrian Cojocaru.
