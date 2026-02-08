Sport

Superliga, etapa a 26-a. Meciuri decisive duminică la Botoșani și Galați

Sursa foto: Freepik
Etapa a 26-a din Superliga continuă duminică, 8 februarie, cu două partide care pot influența atât lupta pentru play-off, cât și configurația zonei mediane a clasamentului. La Botoșani și Galați se joacă meciuri cu miză diferită, înainte ca runda să se încheie luni, cu derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova.

Superliga. Meciurile programate duminică

FC Botoșani primește, de la ora 17:00, vizita formației Metaloglobus București, într-un duel în care gazdele pornesc favorite. Botoșaniul ocupă locul 7, cu 39 de puncte, și poate face un pas important spre consolidarea poziției din prima jumătate a clasamentului, în timp ce Metaloglobus este ultima, cu doar 11 puncte, și caută disperat puncte pentru a rămâne în cursa pentru salvare.

De la ora 20:00, Oțelul Galați întâlnește FCSB, pe Stadionul Oțelul, într-un meci echilibrat, cu implicații directe în lupta pentru play-off. Oțelul se află pe locul 9, cu 37 de puncte, la egalitate cu FCSB, ocupanta poziției a 10-a. Un rezultat pozitiv ar putea apropia una dintre cele două formații de primele șase locuri.

Rezultatele înregistrate până acum în etapă

Vineri, FC Argeș s-a impus cu 3-1 în fața formației AFC Hermannstadt, la Mioveni, într-un meci în care oaspeții au evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 29. Adel Bettaieb a reușit o dublă pentru gazde, iar Robert Moldoveanu a completat lista marcatorilor. Pentru Hermannstadt a înscris Sergiu Buș.

Tot vineri, Rapid București și FC Petrolul Ploiești au terminat la egalitate, 1-1, pe Arena Giulești. Paul Papp a deschis scorul pentru oaspeți, iar Alexandru Pașcanu a egalat pentru Rapid. Petrolul a încheiat partida în zece oameni, după eliminarea lui Marco Dulca în prelungiri.

Final de meci cu bătaie, la Cluj

Sâmbătă, CFR Cluj a câștigat derby-ul local cu Universitatea Cluj, scor 3-2, după o primă repriză excelentă, în care gazdele au marcat de trei ori. Damjan Djokovic, Lorenzo Biliboc și Mario Camora au punctat pentru CFR, în timp ce Universitatea Cluj a răspuns prin Dan Nistor și Mouhamadou Drammeh. La finalul meciului, Cristian Bergodi l-a atacat pe unul dintre judecători.

Cristiano Bergodi

Cristiano Bergodi. Sursa foto: Captură video

Într-un alt meci disputat sâmbătă, AFK Csikszereda a trecut cu 2-0 de UTA Arad, ambele goluri fiind marcate de Anderson Ceara. Tot sâmbătă, Unirea Slobozia a produs surpriza etapei, învingând Farul Constanța cu 2-1, grație unei duble semnate de Jayson Papeau, decisivă în minutul 90+3.

Meciul care închide etapa: Dinamo București-Universitatea Craiova

Luni, 9 februarie, Dinamo București și Universitatea Craiova se întâlnesc pe Arena Națională, de la ora 20:00, într-un duel de top. Craiova este lider, cu 49 de puncte, în timp ce Dinamo se află pe locul 3, cu 48 de puncte și un meci mai puțin disputat, partida având o miză majoră în lupta pentru primul loc.

Clasamentul după meciurile disputate

Universitatea Craiova și Rapid București împart prima poziție, cu câte 49 de puncte, Craiova având însă un meci mai puțin jucat. Dinamo București este foarte aproape, cu 48 de puncte, urmată de FC Argeș, care a urcat pe locul 4, cu 43 de puncte.

În subsolul clasamentului, Metaloglobus București rămâne ultima, cu 11 puncte, în timp ce FC Hermannstadt, cu 17 puncte, se află într-o situație tot mai complicată.

