Scandal la finalul CFR Cluj – U Cluj. Bergodi a sărit să-și bată jucătorii. Pancu: Scene barbare

Echipa CFR Cluj a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-2, formația Universitatea Cluj, în etapa a 26-a din Superligă. Meciul a fost decis în ultimele minute, însă tensiunile au escaladat după fluierul final al arbitrului Rareș Vidican.

Imediat după ce arbitrul Rareș Vidican a fluierat finalul partidei, antrenorul Universității Cluj, Cristiano Bergodi, a intrat în conflict direct cu jucătorul CFR-ului, Andrei Cordea. Tehnicianul s-a îndreptat apoi spre Muhar, moment în care pe teren a izbucnit un scandal generalizat.

După partidă, Andrei Cordea a oferit propria versiune a evenimentelor, explicând contextul conflictului și negând că l-ar fi vizat pe Cristiano Bergodi.

„Dacă suntem bărbaţi, să rămână în teren, nu să vorbim la interviuri. Că eu nu am zis de el (n.r. - Chipciu) că a căzut sau nu ştiu ce, e un jucător matur. Cât despre Bergodi, dacă crede că l-am înjurat sau am avut vreo treabă cu el, se înşeală. La un corner, Nistor m-a înjurat fără motiv de familie, apoi l-am înjurat la fel, am făcut gesturi către bancă, nu către antrenor.

Ce treabă să am eu cu Bergodi? Nu înţeleg de ce a venit direct la mine după meci. Am făcut semne către bancă, nu către el. Îmi cer iertare faţă de el dacă crede că pe el l-am înjurat, are o vârstă, îi port respect, nu aş face aşa ceva. Nu ştiu de ce am fost eliminat, a zis arbitrul să plec când m-am dus la el. Dacă am greşit, îmi cer iertare”, a declarat Andrei Cordea.

Antrenorul secund al Universității Cluj, Eugeniu Cebotaru, a vorbit despre tensiunile de la finalul partidei și a menționat existența unor provocări.

„S-au întâmplat nişte chestii pe final de meci, nu sunt normale. Nu au ce căuta în fotbal. Au existat provocări pe final de meci din partea unor oameni fără acreditări. Greşeli prea mari pentru un derby. Băieţii au dat totul, sunt foarte trişti acum. Măcar un egal era echitabil. Statistica arată acest lucru. Trebuie să ridicăm capul, mergem înainte spre obiectivul nostru”, a afirmat el.

Antrenorul CFR-ului, Daniel Pancu, a condamnat incidentele de după meci și l-a vizat direct pe tehnicianul echipei oaspete.

„Vreau să încep cu scenele barbare de la final. Eu n-am mai văzut antrenor străin să-mi bată jucătorii. Dacă eram eu în străinătate, eram arestat! Şi ştiu ce vorbesc! Am intrat în teren cu Elveţia, n-am atins pe nimeni, m-au făcut toţi românii, nici n-am cuvinte. Să vină un străin în ţară să-mi bată jucătorii pe teren? Nu există aşa ceva! Din minutul 85 a vrut să intre, nu la final.

Îl ţinea toată banca lui U Cluj. Nu ştiu ce s-a întâmplat exact, dar nu e normal. Suntem în România! Să-mi bată jucătorii în ţara mea un antrenor străin? Nu mai vorbesc despre fotbal, erau favoriţi, au toate condiţiile, o victorie uriaşă!”, a spus Pancu, în conferința de presă.