„U” Cluj - FC Argeș, 3-1. Echipa lui Bergodi face un pas mare către play-off
- Nicolae Comănescu
- 3 februarie 2026, 21:22
„U” Cluj a câștigat partida jucată, azi, acasă, contra celor de la FC Argeș, scor 3-1, în runda a 25-a a Superligii. A fost un duel între două echipe bine plasate în lupta pentru pătrunderea în play-off. Gazdele au ajuns la trei victorii consecutive, în timp ce oaspeții au bifat al doilea eșec la rând.
„U” Cluj a învins-o pe FC Argeș și a ajuns la trei victorii consecutive
Pentru clujeni au marcat Issouf Macalou (12, 84), Jug Stanojev (63), iar golul oaspeților a fost reușit de Roberto Sierra în minutul 66. Echipa lui Cristiano Bergodi este pe poziția a 4-a cu 42 de puncte, piteștenii au 40 de puncte și sunt pe 5.
FC Universitatea Cluj - FC Argeş 3-1 (1-0), Cluj Arena - Cluj-Napoca
Au marcat: Issouf Macalou (12, 84), Jug Stanojev (63), respectiv Roberto Sierra (66). Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Alexandru Vodă (Alba Iulia); al patrulea oficial: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti); arbitru asistent video: Marius Omuţ (Satu Mare) Observatori: Octavian Şovre (Satu Mare) - CCA, Cătălin Cursaru (Ploieşti) - LPF.
Cristiano Bergodi, tehnicianul gazdelor, nu și-a ascuns satisfacția după victoria de marți, obținută împotriva unei rivale directe pentru calificarea în play-off.
„Să fim serioși, nu e că putem să ne gândim la titlu”
„Sunt foarte mulțumit, vreau să-i felicit pe jucători, au făcut un meci bun. Am întâlnit o echipă bună, agresivă. Am un grup unit și un grup de jucători competitivi.
Argeșul nu a cedat nimic, la golul lor ne-am speriat puțin. Păcat că am luat un gol, aveam o serie lungă fără gol primit, dar e bine că am câștigat, e un rezultat meritat 100%.
Să fim serioși, nu e că putem să ne gândim la titlu. Suntem la patru puncte. Știam că e un meci important, că putem depăși Argeșul, care este o surpriză plăcută a sezonului. Am bătut și e bine. Cred eu că mai avem nevoie de 4-5 puncte pentru a intra în play-off, la cum se comportă celelalte. Am făcut un pas foarte important pentru play-off”, a spus antrenorul italian conform Digi Sport.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.