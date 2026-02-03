„U” Cluj - FC Argeș, 3-1. Echipa lui Bergodi face un pas mare către play-off

„U” Cluj a câștigat partida jucată, azi, acasă, contra celor de la FC Argeș, scor 3-1, în runda a 25-a a Superligii. A fost un duel între două echipe bine plasate în lupta pentru pătrunderea în play-off. Gazdele au ajuns la trei victorii consecutive, în timp ce oaspeții au bifat al doilea eșec la rând.

Pentru clujeni au marcat Issouf Macalou (12, 84), Jug Stanojev (63), iar golul oaspeților a fost reușit de Roberto Sierra în minutul 66. Echipa lui Cristiano Bergodi este pe poziția a 4-a cu 42 de puncte, piteștenii au 40 de puncte și sunt pe 5.

Au marcat: Issouf Macalou (12, 84), Jug Stanojev (63), respectiv Roberto Sierra (66). Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Alexandru Vodă (Alba Iulia); al patrulea oficial: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti); arbitru asistent video: Marius Omuţ (Satu Mare) Observatori: Octavian Şovre (Satu Mare) - CCA, Cătălin Cursaru (Ploieşti) - LPF.

Cristiano Bergodi, tehnicianul gazdelor, nu și-a ascuns satisfacția după victoria de marți, obținută împotriva unei rivale directe pentru calificarea în play-off.

„Sunt foarte mulțumit, vreau să-i felicit pe jucători, au făcut un meci bun. Am întâlnit o echipă bună, agresivă. Am un grup unit și un grup de jucători competitivi.

Argeșul nu a cedat nimic, la golul lor ne-am speriat puțin. Păcat că am luat un gol, aveam o serie lungă fără gol primit, dar e bine că am câștigat, e un rezultat meritat 100%.

Să fim serioși, nu e că putem să ne gândim la titlu. Suntem la patru puncte. Știam că e un meci important, că putem depăși Argeșul, care este o surpriză plăcută a sezonului. Am bătut și e bine. Cred eu că mai avem nevoie de 4-5 puncte pentru a intra în play-off, la cum se comportă celelalte. Am făcut un pas foarte important pentru play-off”, a spus antrenorul italian conform Digi Sport.