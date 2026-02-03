Sport

„U” Cluj - FC Argeș, 3-1. Echipa lui Bergodi face un pas mare către play-off

Comentează știrea
„U” Cluj - FC Argeș, 3-1. Echipa lui Bergodi face un pas mare către play-offFotbal. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

„U” Cluj a câștigat partida jucată, azi, acasă, contra celor de la FC Argeș, scor 3-1, în runda a 25-a a Superligii. A fost un duel între două echipe bine plasate în lupta pentru pătrunderea în play-off. Gazdele au ajuns la trei victorii consecutive, în timp ce oaspeții au bifat al doilea eșec la rând.

„U” Cluj a învins-o pe FC Argeș și a ajuns la trei victorii consecutive

Pentru clujeni au marcat Issouf Macalou (12, 84), Jug Stanojev (63), iar golul oaspeților a fost reușit de Roberto Sierra în minutul 66. Echipa lui Cristiano Bergodi este pe poziția a 4-a cu 42 de puncte, piteștenii au 40 de puncte și sunt pe 5.

sursa: Facebook

FC Universitatea Cluj - FC Argeş 3-1 (1-0), Cluj Arena - Cluj-Napoca

Au marcat: Issouf Macalou (12, 84), Jug Stanojev (63), respectiv Roberto Sierra (66). Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Alexandru Vodă (Alba Iulia); al patrulea oficial: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti); arbitru asistent video: Marius Omuţ (Satu Mare) Observatori: Octavian Şovre (Satu Mare) - CCA, Cătălin Cursaru (Ploieşti) - LPF.

Cristiano Bergodi, tehnicianul gazdelor, nu și-a ascuns satisfacția după victoria de marți, obținută împotriva unei rivale directe pentru calificarea în play-off.

Troiene de peste 5 metri și tancuri pe străzi. Cele mai grele ierni din ultimii 70 de ani
Troiene de peste 5 metri și tancuri pe străzi. Cele mai grele ierni din ultimii 70 de ani
Autostrada strategică a României. Proiect-cheie de 4,2 miliarde de euro, care ne leagă de două țări
Autostrada strategică a României. Proiect-cheie de 4,2 miliarde de euro, care ne leagă de două țări

„Să fim serioși, nu e că putem să ne gândim la titlu”

„Sunt foarte mulțumit, vreau să-i felicit pe jucători, au făcut un meci bun. Am întâlnit o echipă bună, agresivă. Am un grup unit și un grup de jucători competitivi.

Argeșul nu a cedat nimic, la golul lor ne-am speriat puțin. Păcat că am luat un gol, aveam o serie lungă fără gol primit, dar e bine că am câștigat, e un rezultat meritat 100%.

Să fim serioși, nu e că putem să ne gândim la titlu. Suntem la patru puncte. Știam că e un meci important, că putem depăși Argeșul, care este o surpriză plăcută a sezonului. Am bătut și e bine. Cred eu că mai avem nevoie de 4-5 puncte pentru a intra în play-off, la cum se comportă celelalte. Am făcut un pas foarte important pentru play-off”, a spus antrenorul italian conform Digi Sport.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:12 - Hubert Thuma, despre votul împotriva demiterii șefilor de filiale: Nu sunt PSD-istul din PNL
22:01 - Troiene de peste 5 metri și tancuri pe străzi. Cele mai grele ierni din ultimii 70 de ani
21:55 - Un robot umanoid revoluționează arhitectura. Ai-Da proiectează locuințe
21:48 - Hunor vrea revizuirea taxelor locale. Răspuns rapid de la PNL: E greu să vii retroactiv pe o legislaţie
21:30 - Cătălin Botezatu, jefuit la Londra. Designerul ar fi rămas fără un ceas de două milioane de lire
21:22 - „U” Cluj - FC Argeș, 3-1. Echipa lui Bergodi face un pas mare către play-off

HAI România!

Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6

Proiecte speciale