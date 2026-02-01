Sport

Superliga. FCSB - Csikszereda, ora 20.00. Ambele echipe au nevoie disperată de victorie

Superliga.
Superliga. FCSB și Csikszereda se întâlnesc în această seară în etapa a 24-a a campionatului intern, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) pe „Arena Națională”. Va fi o confruntare între două formații care nu o duc deloc bine în clasament și au nevoie de puncte. Gazdele au suferit două eșecuri în acest an în campionat (0-1 cu FC Argeș în deplasare și 1-4 pe teren propriu cu CFR Cluj).

Superliga. FCSB - Csikszereda, meci cu mare bătaie pe puncte

FCSB este pe poziția a 11-a cu 31 de puncte, la șate distanță de FC Botoșani, ocupanta locului 6, care duce în play-off. De partea cealaltă, Csikszereda se clasează pe locul al 14-lea cu 19 puncte. „Roș-albaștrii” au mai pierdut în acest an în Liga Europa, scor 1-4 la Dinamo Zagreb și au remizat pe teren propriu cu Fenerbahce, scor 1-1. Campioana României a fost eliminată din competiție.

Echipe probabile

FCSB: M. Popa – Crețu, Duarte, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea Rezerve: Târnoveanu, Udrea, Pantea, Kiki, Alhassan, Dâncuș, Graovac, Toma, Politic, Oct. Popescu, Thiam, Stoian Absenți: M. Popescu, Chiricheș, Dawa, Cercel (accidentați), Arad (în urmă cu pregătirea) Antrenor: Elias Charalambous

Csikszereda: E. Pap - Bloj, Kabashi, Csuros, Paska - Vegh - A. Ceara, Veres, Bodo, S. Szalay - Eppel Rezerve: M. Simon, Deaky - Palmeș, Triff, Bettini, Jebari, Bota, Dusinszki, Gustavinho, Brugger, Pal, Nagy, Hegedus Absenți: Bakos, Dolny (accidentați) Antrenor: Robert Ilyeș

Stadion: Arena Națională Arbitru: Cristian Moldoveanu // Asistenți: Daniel Ilinca, Valentin Dumitru Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache // Asistent VAR: Stelian Slabu

Charalambous, despre meciul de azi

„Cred mereu că atunci când joci un fotbal bun și ai prestații solide, acest lucru îți oferă încredere, mai ales în momentul pe care îl traversăm acum, care nu este cel mai bun. Ultimul meci a fost bun ca joc, chiar dacă rezultatul putea fi mai bun. Acest lucru ne poate ajuta să continuăm pe acest drum și asta trebuie să demonstrăm mâine”, a spus, sâmbătă, Elias Charalambous, antrenorul gazdelor.

