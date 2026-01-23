FCSB și CFR Cluj, derby cu încărcătura maximă în Superliga - bucureștenii sunt favoriți la pariuri

Cu opt etape înainte de finalul sezonului regulat, FCSB și CFR Cluj sunt vecine de clasament. Nu în prima jumătate a ierarhiei, așa cum eram obișnuiți până acum, ci în a doua parte a acesteia. Astfel, duminică seara avem parte de un derby cu o încărcătură diferită față de anii precedenți.

FCSB se află pe poziția a noua, cu 31 de puncte, în timp ce CFR Cluj ocupă locul 10, cu 29 de puncte. Ocupanta poziției a șasea, UTA Arad, are în acest moment 35 de puncte.

După ce, în ultima etapă din 2025, a învins-o cu 2-1 pe teren propriu pe Rapid, suporterii au privit optimist spre debutul lui 2026. În prima etapă a anului însă, FCSB a fost învinsă de FC Argeș. Fanii celor de la FCSB încă mai speră că formația lor favorită va ajunge pe un loc de play-off. În cazul în care FCSB ar rata calificarea în play-off, ar fi pentru prima oară când s-ar întâmpla asta de la adoptarea acestui sistem, produsă în urmă cu 10 sezoane.

În schimb, CFR Cluj vine după trei victorii în Superliga. Pe teren propriu, ardelenii s-au impus cu 3-1 în fața lui Csikszereda, respectiv cu 1-0 împotriva Oțelului Galați. În deplasare, CFR Cluj a trecut cu 1-0 de Petrolul. Pe platformele de pariuri sportive însă, FCSB pleacă favorită în partida din această rundă, fiind creditată cu 1.83 la victorie. De cealaltă parte, CFR are o cotă foarte atractivă, 4.33.

Meciuri din trei în trei zile pentru campioana României

FCSB se află la patru puncte în spatele ocupantei poziției a șasea, însă urmează o perioadă extrem de complicată pentru ea. Dacă la sfârșitul săptămânii trecute a întâlnit-o pe FC Argeș în campionat, iar la mijlocul săptămânii s-a deplasat în Croația pentru duelul cu Dinamo Zagreb din Europa League, FCSB mai are de disputat nu mai puțin de șase meciuri până pe 14 februarie. Echipa a realizat câteva achiziții valoroase în această perioadă, achiziții care speră să o ducă în play-off.

Pe teren propriu, FCSB le va întâlni pe Fenerbahce, Csikszereda și FC Botoșani în acest interval. În deplasare va juca împotriva celor de la Oțelul Galați, respectiv Universitatea Craiova de două ori: o dată în Cupa României și o dată în campionat, la distanță de doar trei zile. După încheierea acestui program pentru FCSB, vor mai fi doar trei etape în sezonul regulat.

Dueluri electrizante în Serie A și Premier League

Va fi o duminică plină de meciuri tari și în ligile de top. În Premier League se vor disputa partide precum Newcastle – Aston Villa și Arsenal – Manchester United. Arsenal este lider detașat în Premier League, însă vine după două remize albe.

Aston Villa se află pe poziția a treia, la egalitate de puncte cu Manchester City, a doua clasată. Manchester United se află pe poziția a cincea, iar Newcastle se află pe 8, însă la doar 3 puncte de a patra clasată, astfel că este favorită la casele de pariuri, cu o cotă de 1.92. În Serie A, derby-urile weekendului sunt Juventus – Napoli și AS Roma – AC Milan. Vorbim despre patru echipe din Serie A aflate în top 5.

Programul meciurilor tari din 25 ianuarie

Premier League: Newcastle - Aston Villa (16:00)

Premier League: Arsenal - Manchester United (18:30)

Serie A: Juventus - Napoli (19:00)

Superliga: FCSB - CFR Cluj (20.00)

Serie A: AS Roma - AC Milan (21:45)

Urmează, așadar, o duminică plină de fotbal de cea mai bună calitate, cu super meciuri de top în mai toate campionatele europene.