FCSB are un nou șef, după ce Gigi Becali a predat cheile: Are șase milioane de euro în conturi

FCSB intră într-o nouă etapă în politica de transferuri, una care marchează o schimbare importantă de filozofie la nivelul conducerii. În ziua în care clubul l-a prezentat oficial pe Ofri Arad și a anunțat că fundașul Andre Duarte a fost trecut pe lista pentru Superligă după primirea cărții verzi din partea FIFA, Gigi Becali a anunțat public o decizie care schimbă modul în care vor fi făcute transferurile la campioana României.

Patronul FCSB a declarat pentru Gazeta Sporturilor că nu se va mai ocupa direct de aducerea jucătorilor, cel puțin în această perioadă de mercato. Decizia privind eventualele transferuri îi aparține, de acum înainte, lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului.

După ani în care a fost principalul decident în ceea ce privește veniri și plecări de jucători, Gigi Becali spune că a ales să se retragă din acest proces. Argumentul invocat este unul simplu, dar ferm. Patronul consideră că, în acest moment, niciun fotbalist din Superligă nu ar putea aduce un plus real echipei.

În acest context, FCSB nu mai caută soluții pe piața internă. Orice eventual transfer va veni din afara României. De monitorizarea jucătorilor străini se va ocupa exclusiv Mihai Stoica, căruia i-a fost oferită libertate totală de decizie.

„Nu știu dacă mai transferăm ceva sau nu. Mihai Stoica se ocupă. Am eu timp să mă ocup de toate?! Lui MM Stoica i-am dat puterea. El decide. Nu mai văd nimic în România care să-mi placă. Și nu stau eu să mă uit la jucători din străinătate. Se uită MM”, a declarat Gigi Becali.

Mesajul este clar. Patronul se retrage din zona operațională a transferurilor și lasă decizia în mâinile unui om care cunoaște în detaliu structura clubului și nevoile lotului.

Gigi Becali a precizat că nu există constrângeri financiare care să blocheze eventuale mutări. Din contră, FCSB are resurse disponibile pentru transferuri, iar responsabilitatea folosirii acestora îi revine lui Mihai Stoica.

„Eu nu știu. Nu mă mai interesează. Dacă aducem, va fi din străinătate. MM se uită și dacă găsește ceva, i-am dat puterea să aducă. Are 6 milioane de euro în conturi și face ce vrea”, a spus finanțatorul.

Afirmația subliniază o schimbare de paradigmă. De această dată, deciziile nu mai sunt luate impulsiv sau personal, ci sunt delegate către structura executivă a clubului. Este un semnal că FCSB încearcă să funcționeze mai aproape de un model managerial clasic.

Schimbarea de strategie se aplică inclusiv în cazul jucătorilor aflați deja în lot. Un exemplu este cel al lui Vlad Chiricheș, a cărui situație contractuală și sportivă va fi analizată tot de Mihai Stoica.

„Viitorul lui Vlad Chiricheș îl decide MM Stoica. El se ocupă. Nu știu ce va face. El vorbește și decide”, a mai spus Gigi Becali.

Până în acest moment, FCSB a realizat două transferuri în actuala perioadă de mercato, ambele fără costuri de transfer. Primul este fundașul central Andre Duarte, în vârstă de 28 de ani. Fotbalistul portughez a venit liber de contract, după ce și-a încheiat înțelegerea cu formația maghiară Ujpest.

Andre Duarte a primit ulterior cartea verde din partea FIFA, ceea ce a permis înscrierea sa pe lista pentru Superligă. FCSB mizează pe experiența sa pentru a întări defensiva într-un sezon cu obiective clare atât pe plan intern, cât și european.

Al doilea transfer este mijlocașul israelian Ofri Arad, în vârstă de 27 de ani. Și acesta a sosit liber de contract, după rezilierea acordului cu Kairat Almaty. Prezentarea oficială a lui Arad a coincis cu momentul în care Gigi Becali a vorbit deschis despre noua strategie de transferuri.