Transfer spectaculos la FCSB. Becali a semnat cu un jucător valoros

Ofri Arad, mijlocașul israelian de 27 de ani, a devenit oficial jucătorul echipei FCSB. Fotbalistul a trecut vizita medicală și a semnat contractul cu campioana României, urmând să evolueze cu numărul 15 pe tricou, a anunțat FCSB pe Facebook.

Arad are în palmares trei titluri câștigate în campionatul Israelului cu Maccabi Haifa și două titluri în Kazahstan, cu Kairat Almaty. El va participa marți la primul său antrenament sub comanda noii echipe.

Financiar, transferul a implicat o sumă de aproximativ 400.000 de euro, iar salariul mijlocașului va fi de 20.000 de euro lunar. Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat că OFri Arad, alături de Andre Duarte, este una dintre cele mai bune achiziții ale clubului în această perioadă.

FCSB se pregătește de un meci important în Europa League, joi seară, pe terenul lui Dinamo Zagreb, în penultima etapă a fazei principale. După succesul spectaculos de 4-3 în fața lui Feyenoord, campioana României are șanse să avanseze în primele 24 de echipe, însă are nevoie de cel puțin patru puncte din ultimele două jocuri rămase: cu Dinamo Zagreb în deplasare și cu Fenerbahce pe teren propriu.

Partida cu Dinamo Zagreb va fi arbitrată pentru prima dată de olandezul Sander van der Eijk, în vârstă de 34 de ani, asistat la cele două linii de colegii săi Rens Bluemink și Stefan De Groot.

Al patrulea arbitru va fi Joey Kooij, iar în camera VAR va fi Clay Ruperti, tot din Olanda. Van der Eijk activează în Eredivisie din 2019 și a condus deja mai multe meciuri în Europa League, precum și finala Campionatului European U21 din 2025, între Anglia și Germania.

În trecut, olandezul a arbitrat și meciul U21 România – Spania, când l-a eliminat pe Vladislav Blănuță, dar și partida Farul – Sheriff Tiraspol din preliminariile UEFA Champions League 2023/2024.