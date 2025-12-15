Meme Stoica i-a pierdut urma lui Dumitru Bucșaru. Câți bani a pierdut fostul manager de la Unirea Urziceni

Meme Stoica nu mai știe nimic de omul de afaceri Dumitru Bucșaru, fostul finanțator al fostei echipe Unirea Urziceni. După lovitura dată în 2009, atunci când ialomițenii au devenit campioni și au jucat în grupele Ligii Campionilor, echipa antrenată de Dan Petrescu s-a destrămat în câțiva ani.

Au plecat managerul, antrenorul și jucătorii, Bucșaru a închis finanțarea, iar Unirea Urziceni s-a desființat. Meme a spus că nu mai știe nimic de fostul finanțator, care i-a rămas dator cu o mare sumă de bani.

2011 a fost anul în care echipa a ajuns la sapă de lemn, deși Bucșaru încasase aproximativ 15 milioane de euro din participarea în UEFA Champions League. Formația din Urziceni a fost aproape să devină prima formație din Liga I care trece de grupele celei mai importante competiții intercluburi. Dar, în meciul decisiv, în Germania, cu VfB Stuttgart, oamenii lui Dan Petrescu au cedat cu scorul de 1-3.

Meme spune că a pierdut aproximativ 220.000 de euro, bani pe care nu i-a mai încasat de la Bucșaru. Dar, între timp, supărarea i-a trecut și nu mai are resentimente.

„De ani de zile nu mai știu absolut nimic de Dumitru Bucșaru. Eu am pierdut foarte mulți bani acolo. Gigi m-a deșteptat, mi-a spus I-a avut și nu ți i-a dat?. Totuși, noi am produs acele 20 de milioane. Am pierdut 220.000 de euro, sunt foarte mulți bani. Am avut un resentiment, dar acum nu mai am”, a spus conducătorul celor de la FCSB pentru fanatik.

Meme ajunsese la Urziceni după despărțitea brutală de Gigi Becali. Cei doi s-au certat și managerul a părăsit-o pe Steaua în 2007. Ulterior, el s-a împăcat cu finanțatorul din Pipera.