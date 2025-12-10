Sport

Țeapa colosală luată de CFR Cluj, subiect de glumă în presa din Anglia. „Ei visau la Liga Campionilor, el abia mai merge””

Țeapa colosală luată de CFR Cluj, subiect de glumă în presa din Anglia. „Ei visau la Liga Campionilor, el abia mai merge””Fotbal. Sursa foto: Pixabay
CFR Cluj nu a dat lovitura atunci când l-a convins pe Kurt Zouma (31 de ani) să vină în Gruia. CV-ul fundașului central era mult peste nivelul fotbalului românesc și așa cum era de așteptat, francezul a ajuns în Superliga doar pentru a împușca un contract.

Kurt Zouma avea CV impresionant, dar înainte de-a ajunge la CFR Cluj evoluase în liga secundă din Arabia Saudită

El trecuse pe la Cheslea, Everton sau West Ham United și jucase 11 meciuri în națională.

CFR l-a adus de la Al Orubah, din liga a doua a Arabiei Saudite. S-a demonstrat că Zouma nu mai avea niciun viitor ca jucător, nici măcar în submediocrul campionat intern. Zouma are grave probleme cu ambii genunchi și foarte probabul va pleca de la clujeni în această pauză competițională. Despre țeapa luată de ardeleni au aflat și jurnaliștii englezi. Care scriu că fundașul francez fusese transferat pentru a duce echipa în Liga Campionilor.

Ziariștii din Anglia râd de mutarea făcută de fosta campionă a României: salariu săptămânal uriaș

„Transferul lui Kurt Zouma, cu un salariu de 45.000 de lire pe săptămână, s-a transformat într-un coșmar, eroul lui West Ham abia mai poate merge.

„Este corect să spunem că o înfrângere modestă, 0-1 cu Petrolul Ploiești, nu era ceea ce aveau în minte atunci când l-au transferat pe Zouma, cu gândul, măcar pe jumătate, la echipe precum Real Madrid, Barcelona și Bayern Munchen”, au scris cei de la hammers.news.

A jucat doar un meci

Până acum, fotbalistul din Hexagon a îmbrăcat tricoul celor de la CFR o singură dată și sunt mari șanse să nu mai fie văzut jucând pentru formația din Gruia.

„Acea apariție rarisimă ca titular ar putea fi și ultima. O reflecție dură asupra unui fotbalist de la care se aștepta să defileze la Cluj, asemenea unui Rolls Royce românesc”, au mai scris ziariștii de la sursa citată.

