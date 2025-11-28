Nicușor Dan intervine în scandalul cu studiile lui Ionuț Moșteanu. Ministrul Apărării, chemat să dea explicații

Scandalul legat de CV-ul fals al ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, a ajuns la Cotroceni. Nicușor Dan ar urma să discute vineri cu Moșteanu, dar și cu premierul Ilie Bolojan, arată România TV. Mai mulți membri ai coaliției au cerut deja demisia ministrului.

De asemenea, conducerea USR se reunește în ședință după controversa legată de studiile lui Moșteanu. Mai mult, câțiva membri ai Biroului Național intenționează să îi ceară lui Dominic Fritz să retragă sprijinul politic pentru ministrul Apărării, potrivit Digi24.

Totuși, această inițiativă ar putea rămâne izolată, având în vedere că Moșteanu se bucură de sprijinul unei părți importante a conducerii partidului și este puțin probabil ca solicitarea să fie aprobată în cazul unui vot.

Mai multe voci politice au cerut demisia lui Ionuț Moșteanu, după ce acesta a recunoscut că a trecut informații false în CV. Cererile vin din rândul membrilor coaliției, care consideră că lipsa de transparență afectează credibilitatea ministrului Apărării.

„Sulfurosul trecut intelectual al „primului pistolar” devine imposibil de ignorat atunci când analizezi atent evoluția CV-ului său. Ani la rând, biografia lui Moșteanu s-a modificat în funcție de cum a cerut parcursul profesional la fel de dubios al lui Moșteanu: universități trecute și apoi șterse, specializări care nu au existat, instituții care îl contrazic public, diplome apărute abia după ce presa a demontat versiunile anterioare”, a scris Mihai Fifor pe Facebook.

Mihai Fifor a adăugat că nu poate fi vorba despre o simplă greșeală, ci despre un tipar comportamental, o carieră construită pe minciună, ambiguități și schimbarea versiunilor după interesul de moment.

„Nu, nu „a fost o greșeală”, domnule Moșteanu. Nu vorbim despre scăpări minore, ci despre un tipar comportamental, o carieră construită pe minciună, pe ambiguități și pe schimbarea versiunilor în funcție de interesul de moment. Domnule Moșteanu, nu e rușine să înveți. Nici să muncești. Rușine este să minți. Și să minți în formă continuată. Iar când astfel de practici ajung la vârful Ministerului Apărării, situația devine nu doar jenantă, ci profund periculoasă pentru credibilitatea instituției. Ne întrebăm, pe bună dreptate, dacă Moșteanu înțelege gravitatea momentului”, a continuat el .

Fifor a atras atenția că astfel de practici, ajunse la vârful Ministerului Apărării, afectează profund credibilitatea instituției. El s-a întrebat dacă Moșteanu înțelege gravitatea situației și că, în domeniul apărării, credibilitatea unui ministru este esențială și nu poate fi acoperită prin explicații.

„Dacă înțelege că, în domeniul apărării, credibilitatea unui ministru este monedă forte, nu o chestiune pe care o poți acoperi cu explicații convenabile. Cum va putea privi în ochi militarii României, oameni care și-au clădit cariera pe adevăr, disciplină și sacrificiu, când propriul lui traseu ridică întrebări la fiecare linie”, a adăugat Fifor.

El a mai spus că ministrul nu va putea privi în ochi militarii României, care și-au clădit cariera pe adevăr, disciplină și sacrificiu, și nici să participe credibil la întâlnirile cu aliații din NATO, unde integritatea totală este obligatorie. Armata României, a mai spus Fifor, este o instituție construită pe onoare, demnitate, profesionalism și adevăr, valori care nu pot fi negociate sau ajustate după interesul de moment.

„Armata României, domnule Moșteanu, este o instituție–coloană vertebrală a țării, construită pe onoare, demnitate, profesionalism și adevăr, pe sacrificiul suprem al celor pentru care aceste valori au fost și rămân sacre – valori care nu pot fi negociate, relativizate sau „ajustate” după interesul de moment. De aceea, situația de față nu mai admite nicio amânare și nicio ambiguitate. Ministrul Moșteanu trebuie să plece! În fruntea Apărării nu poți sta cu biografii ajustate și adevăruri cu mantă. Poți sta doar cu caracter, demnitate și onoare.”, a scris Mihai Fifor.