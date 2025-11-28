„Cazul Moșteanu”. Silviu Predoiu, atac devastator : Falimentul clasei politice și o palmă dată Armatei Române

„Cazul Moșteanu”. Silviu Predoiu, fostul șef al SIE, a lansat o critică dură la adresa coaliției de guvernare și a președintelui Nicușor Dan, în contextul scandalului de impostură intelectuală care îl vizează pe Ionuț Moșteanu, actualul vicepremier și ministru al Apărării.

Într-o postare amplă pe rețelele de socializare, fostul general afirmă că situația lui Moșteanu depășește sfera unui caz individual de fals în CV, devenind un simbol al „falimentului clasei politice românești” și al eșecului proiectului „România Onestă”.

Predoiu descrie numirea lui Moșteanu drept o dovadă a „minciunii, oportunismului și incompetenței” care domină scena politică. Acesta acuză direct liderii momentului pentru promovarea unui „impostor” într-o funcție cheie a statului, descriind un lanț al complicității. Potrivit acestuia vinovați se fac mai mulți lideri politici.

Dominic Fritz (USR) pentru că l-a propus pe Moșteanu ca „răsplată” pentru loialitatea politică în cadrul unor jocuri interne de putere. Ilie Bolojan este criticat pentru dublul standard, având criterii stricte pentru funcționarii publici, dar acceptând „politruci” fără pregătire în guvern. Membrii din comisia parlamentară, acuzată că a simulat evaluarea candidatului. Nici Președintele Nicușor Dan nu este uitat. Predoiu îl consideră responsabil pentru validarea finală, în ciuda sloganului său de campanie, „România Onestă”.

„Cazul Moșteanu, apărut după cazul Ciolacu, ar trebui să ne ajute să înțelegem de ce România este pe ultimul loc în UE la aproape toate criteriile relevante. Pentru că de prea mult timp guvernul României este, de fapt, doar o sinecură pentru indivizi fără școală, fără profesii, fără viziune”, a scris Predoiu.

Unul dintre cele mai grave aspecte semnalate de Silviu Predoiu este paradoxul administrativ și moral al mandatului lui Liviu Moșteanu. Potrivit acestuia, actualul ministru nu îndeplinește condițiile elementare de studii pentru a fi angajat pe o funcție de execuție sau de ofițer în cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Predoiu subliniază că Moșteanu nu și-a finalizat studiile, examen de licență sau disertație, falsificându-și CV-ul și s-a sustras stagiului militar obligatoriu. El nu ar trece verificările de securitate standard pentru un ofițer, primind acces la informații clasificate doar automat, prin prisma funcției politice.

„Domnul Moșteanu este o palmă dată militarilor români, veteranilor, rezerviștilor și tuturor celor care își servesc țara cu loialitate. Este o rușine pentru Armata României, așa cum o rușine sunt și domnii Fritz, Bolojan și Dan, care astăzi tac”, a conchis Silviu Predoiu.

Fostul general SIE atrage atenția, în postarea de pe Facebook, că, într-o perioadă tulbure, conducerea politică a Armatei a fost încredințată unui om care nu împărtășește valorile supreme ale corpului militar: onoarea și sacrificiul, ci este ghidat de oportunism și interese de grup.

În replică la acuzațiile privind parcursul său academic, Ionuț Moșteanu a explicat că a fost nevoit să renunțe la cursurile Facultății de Automatică în anul al doilea pentru a se întreține financiar, prioritizând timp de două decenii cariera în mediul privat și antreprenoriat, domenii în care susține că diploma nu a constituit un criteriu esențial de performanță.

Ministrul Apărării a precizat că și-a finalizat oficial studiile universitare abia în anul 2015, obținând licența în Inginerie Managerială la Universitatea Bioterra, moment care a coincis cu intrarea sa în administrația publică în cadrul guvernului tehnocrat, după o lungă experiență în companii românești și multinaționale.

Referitor la controversele legate de CV-ul său și studiile postuniversitare, Moșteanu a recunoscut existența unei erori într-un document redactat „în viteză” în 2016, cerându-și scuze public pentru neatenție și pentru confuzia creată. De asemenea, el a clarificat situația masterului de la Facultatea de Filosofie a Universității București, menționând că a urmat cursurile programului PPE (Philosophy, Politics and Economics) din dorința de a-și fundamenta cunoștințele politice, însă a confirmat că a amânat susținerea lucrării de disertație, neavând astfel ciclul de masterat încheiat formal.