Răzvan Burleanu denunță blaturi în masă în fotbalul românesc. FRF anchetează mai multe cazuri

Răzvan Burleanu a declarat, după ședința Comitetului Executiv al FRF, că Departamentul de Integritate anchetează mai multe cluburi și persoane, în contextul unor suspiciuni de blaturi apărute în Superligă și Liga 3.

La finalul ședinței Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal, președintele FRF, Răzvan Burleanu, a susținut o conferință de presă în care a fost întrebat despre acuzațiile de blaturi apărute în fotbalul românesc.

În acest moment, în spațiul public sunt cunoscute două cazuri care au generat suspiciuni și au atras atenția autorităților fotbalistice. Un caz este din Superligă și îl vizează pe Metaloglobus, echipă nou-promovată. Cel de-al doilea caz este din Liga 3 și îl implică pe CSM Jiul și formația Vulturii Fărcășești.

Primul caz menționat în contextul acuzațiilor de trucare a meciurilor este cel de la Metaloglobus, echipă nou-promovată în Superligă. Suspiciunile au apărut în urma unor informații potrivit cărora anumiți jucători ar fi pariat chiar pe meciurile propriei echipe.

În urma acestor informații, Departamentul de Integritate al Federației Române de Fotbal a demarat investigații care vizează partidele disputate de formația Metaloglobus. Ancheta se află în desfășurare, iar până în prezent nu au fost comunicate concluzii oficiale.

Al doilea caz care a atras atenția asupra posibilelor probleme de integritate în fotbalul românesc provine din Liga 3. În luna mai 2025, CSM Jiul a disputat un meci pe teren propriu împotriva formației Vulturii Fărcășești.

La pauza partidei, echipa oaspete conducea cu scorul de 2-0. În repriza a doua, gazdele au reușit să întoarcă rezultatul, iar meciul s-a încheiat cu scorul de 3-2. Scenariul a fost catalogat drept „2 pauză, 1 final”.

La șapte luni de la disputarea partidei, timp în care în spațiul public au apărut relatări despre suspiciuni legate de acest meci, inclusiv mărturii din partea unui fotbalist implicat, cazul a ajuns în cele din urmă pe masa Comisiei de Disciplină a Federației Române de Fotbal.

Întrebat despre aceste cazuri, Răzvan Burleanu a precizat că, atâta timp cât anchetele sunt în desfășurare, nu poate vorbi despre cluburi sau persoane în mod specific. Președintele FRF a confirmat însă că investigațiile vizează mai multe entități din fotbalul românesc.

„Îmi e dificil să vorbesc specific despre un club sau despre o persoană când e o anchetă în desfășurare. Pot spune că azi Departamentul de Integritate al FRF anchetează mai multe cluburi și mai multe persoane care au adus un impact negativ asupra integrității fotbalului românesc”, a declarat Răzvan Burleanu.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, președintele Federației Române de Fotbal a afirmat că își dorește ca în perioada următoare să fie pronunțate și primele decizii de către Comisiile FRF.

„Ne dorim ca în perioada imediat următoare să asistăm și la primele decizii ale Comisiilor. După cum știți, avem deja cazuri pe ordinea de zi a Comisiilor”, a declarat Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu a mai precizat că Federația Română de Fotbal colaborează cu autoritățile statului în anchetele aflate în derulare.

„Avem o colaborare foarte bună cu toate autoritățile statului și le mulțumim lor, dar și partenerilor internaționali, UEFA și Interpol”, a spus președintele FRF.

Răzvan Burleanu a făcut referire la obiectivul federației de a elimina din fotbalul românesc situațiile care țin de încălcarea regulilor de integritate.

„Astfel, putem face curățenie așa cum ne dorim atunci când identificăm mizerie care nu are ce căuta în fotbalul românesc”, a declarat președintele FRF.