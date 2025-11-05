FRF anunță un moment de reculegere la toate meciurile din primele trei ligi pentru Emeric Ienei

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunțat că, în memoria lui Emeric Ienei, toate partidele din Superligă, Liga 2 şi Liga 3, din etapa următoare, vor începe cu un moment de reculegere.

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a subliniat că Emeric Ienei rămâne o legendă a sportului românesc, iar amintirea sa va continua să trăiască în inimile iubitorilor de fotbal. Federaţia Română de Fotbal îi aduce un omagiu şi transmite condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut pe marele antrenor.

”A rămas mereu un om modest, chiar şi atunci când a atins succesul câştigării Cupei Campionilor Europeni şi a reprezentat România la cele mai importante competiţii. Emeric Ienei rămâne o legendă a sportului românesc, iar amintirea va continua să existe în inimile iubitorilor de fotbal.” a declarat Președintele FRF, Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu l-a descris pe Emeric Ienei ca un antrenor legendar, simbol al profesionalismului şi al decenţei, care a inspirat generaţii de jucători şi antrenori prin viziunea şi calmul său.

Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat moartea celebrului antrenor şi a precizat că toate meciurile etapei a 16-a din SuperLiga României vor fi precedate de un moment de reculegere, în memoria acestuia.

Emeric Ienei, unul dintre cei mai importanți antrenori și foști jucători din fotbalul românesc, a murit miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. Vestea a fost confirmată de familia sa și de reprezentanții clubului Steaua București.

Supranumit „nea Imi”, Ienei a condus Steaua București la câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986 și a avut o carieră de jucător de succes, evoluând 12 ani pentru echipa roș-albastră, cu 259 de partide și șapte goluri marcate.