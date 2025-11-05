Sport

FRF anunță un moment de reculegere la toate meciurile din primele trei ligi pentru Emeric Ienei

Comentează știrea
FRF anunță un moment de reculegere la toate meciurile din primele trei ligi pentru Emeric IeneiSursă foto: Steaua București/Facebook
Din cuprinsul articolului

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunțat că, în memoria lui Emeric Ienei, toate partidele din Superligă, Liga 2 şi Liga 3, din etapa următoare, vor începe cu un moment de reculegere.

Fotbalul românesc, în doliu pentru Emeric Ienei

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a subliniat că Emeric Ienei rămâne o legendă a sportului românesc, iar amintirea sa va continua să trăiască în inimile iubitorilor de fotbal. Federaţia Română de Fotbal îi aduce un omagiu şi transmite condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut pe marele antrenor.

”A rămas mereu un om modest, chiar şi atunci când a atins succesul câştigării Cupei Campionilor Europeni şi a reprezentat România la cele mai importante competiţii. Emeric Ienei rămâne o legendă a sportului românesc, iar amintirea va continua să existe în inimile iubitorilor de fotbal.” a declarat Președintele FRF, Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu l-a descris pe Emeric Ienei ca un antrenor legendar, simbol al profesionalismului şi al decenţei, care a inspirat generaţii de jucători şi antrenori prin viziunea şi calmul său.

Influencerița care semăna cu Barbie, ucisă. Ce au descoperit autoritățile
Influencerița care semăna cu Barbie, ucisă. Ce au descoperit autoritățile
Anca Pandrea, mărturisiri cutremurătoare la 13 ani de la moartea lui Iurie Darie
Anca Pandrea, mărturisiri cutremurătoare la 13 ani de la moartea lui Iurie Darie

Meciurile Superligii, precedate de un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a menționat că Ienei rămâne unul dintre cei mai mari oameni ai fotbalului românesc.

CSA Steaua

CSA Steaua. Sursa foto: facebook / Steaua București

Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat moartea celebrului antrenor şi a precizat că toate meciurile etapei a 16-a din SuperLiga României vor fi precedate de un moment de reculegere, în memoria acestuia.

Emeric Ienei, legenda Stelei București și unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului românesc

Emeric Ienei, unul dintre cei mai importanți antrenori și foști jucători din fotbalul românesc, a murit miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. Vestea a fost confirmată de familia sa și de reprezentanții clubului Steaua București.

Supranumit „nea Imi”, Ienei a condus Steaua București la câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986 și a avut o carieră de jucător de succes, evoluând 12 ani pentru echipa roș-albastră, cu 259 de partide și șapte goluri marcate.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:29 - Influencerița care semăna cu Barbie, ucisă. Ce au descoperit autoritățile
15:22 - Rusia anunță încercuirea Pokrovsk și solicită capitularea. Ucraina respinge afirmațiile
15:14 - FRF anunță un moment de reculegere la toate meciurile din primele trei ligi pentru Emeric Ienei
15:05 - Finul lui Vladimir Plahotniuc, reţinut pentru şantaj. Anterior a fost achitat de instanţa de judecată
14:55 - Șofer strigând „Allahu Akbar”, reținut după un atac asupra pietonilor, în Franța
14:43 - Anca Pandrea, mărturisiri cutremurătoare la 13 ani de la moartea lui Iurie Darie

HAI România!

Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu
Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu
Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială
Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO

Proiecte speciale