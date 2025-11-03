A murit Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei. Amintirile lui Emeric Ienei, despre fostul elev

Constantin Zamfir, fostul atacant de legendă a clubului Steaua din perioada 1975-1980, s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani, informează luni Liga Profesionistă de Fotbal (LPF).

Născut pe 15 mai 1951, în localitatea Godeasca, județul Giurgiu, Zamfir intrat în fotbalul mare ca un adevărat fenomen. Venind aproape din anonimat, de la Videle și apoi Petrolul Ploiești, după doar două luni a devenit titular în echipa națională. Zamfir a evoluat de 12 ori pentru echipa națională a României, reușind să înscrie un gol.

„Puțini jucători am antrenat în cariera mea care să fi avut calitățile lui Zamfir”, a declarat Emeric Ienei, fostul său antrenor.

În semn de respect pentru cariera și contribuția sa la fotbalul românesc, toate partidele etapei a 16-a din SuperLiga României vor începe cu un moment de reculegere în memoria lui Constantin Zamfir.

„M-a luat un prieten să mergem la Videle, că era turneu între secțiile de la Schela de petrol și le lipseau la unii doi jucători. I-am făcut harcea-parcea, iar norocul meu a fost că la jocul ăla a fost prezent și antrenorul Marin Pena, de la echipa de juniori Petrolul Videle. Nu m-a lăsat până nu m-a legitimat, iar peste două săptămâni eram deja la echipa mare, care juca în Divizia C”, povestea el, potrivit Pro Sport.

La echipa națională, Zamfir a debutat în 1975 într-un 2-2 cu Spania și și-a marcat primul gol tot împotriva Spaniei, 1-0 la București, în preliminariile Mondialului din 1978. A jucat și în memorabilele meciuri cu Iugoslavia – 2-0 la Zagreb și 4-6 la București, un joc cu adevărat straniu. În amicalul cu Italia, 2-4 pe „San Siro” în toamna lui 1975, a făcut o repriză secundă atât de bună încât Giacinto Facchetti l-a rugat să încetinească, pentru că era doar un meci amical.

În 2011, fostul mare star al Stelei antrena grupele de copii de la Chiajna.

În octombrie, fotbalul românesc a mai pierdut o legendă. Flavius Domide, unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului UTA Arad, a încetat din viață la vârsta de 79 de ani.

Flavius Domide, născut pe 7 mai 1946 la Arad, a devenit de-a lungul anilor un adevărat simbol al clubului UTA, supranumit „Bătrâna Doamnă”. A început fotbalul la vârsta de 11 ani, fiind format de antrenorul Coco Dumitrescu, iar talentul său a fost repede remarcat de Cibi Braun, care l-a promovat în prima echipă în sezonul 1965–1966.