Metaloglobus - Farul, 2-1. Echipa lui Hagi, învinsă ultima clasată în Superliga

Metaloglobus a obținut cea de-a doua victorie a sezonului, după ce s-a impus, azi, pe teren propriu, în fața Farului Constanța, scor 2-1, în etapa a 19-a a Superligii. Yassine Zakir a reușit „o dublă” pentru gazde, în prima repriză, în minutele 22 și 29. În partea a doua, oaspeții au redus din diferență, prin Jakub Vojtus, dar nu au mai putut salva nimic până la final.

Bucureștenii rămân tot ultimii în clasament, cu 11 puncte. Echipa finanțată de Gică Hagi se află pe poziția a 8-a cu 26 de puncte. În ultimele trei runde ale Superligii, dobrogenii au obținut un egal și au bifat două eșecuri.

FC Metaloglobus Bucureşti - FC Farul Constanţa 2-1 (2-0), Arena 1 - Clinceni Au marcat: Yassine Zakir (22, 29), respectiv Jakub Vojtus (65). Cartonaş roşu: Bogdan Ţîru (Farul) 90+1. Arbitru: Ovidiu Robu (Chitila); arbitri asistenţi: Cosmin Vatamanu (Bucureşti), Nicuşor Marin (Suseni/Argeş); al patrulea oficial: Robert Avram (Piteşti) Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti) Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Ştefan Popa (Bucureşti) - LPF.

„Tot timpul am sperat! Veneam în fața dumneavoastră și vă spuneam că jucăm tot timpul pentru cele 3 puncte și că jucăm pentru a câștiga.

La un moment dat se crease un clișeu. M-am gândit și eu că mă duceam la televizor și spuneam aceleași lucruri. Ne doream foarte mult să câștigăm, pentru că știm cum muncim și cum se antrenează băieții.

Îi felicit pentru această victorie. Au jucat bine, au jucat inteligent. Dacă era 3-0 în prima repriză nu cred că se supăra nimeni! Până la urmă, o victorie este frumoasă și atunci când suferi mai mult. Era 2-0 am luat un gol și stai cu emoții. Se poate întâmpla orice, o atingere, un penalty”, a spus Mihai Teja, antrenorul bucureștenilor, la Digi Sport.