Ciucu face apel la bucureșteni: Veniţi la vot, votaţi pozitiv şi raţional

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a lansat un apel către bucureșteni să meargă la vot și să își exprime opțiunea „pozitiv și rațional”.Liberalul a transmis un mesaj direct alegătorilor.

„Veniţi la vot! Nu pot ei manipula, cât putem noi vota! Veniţi la vot, votaţi pozitiv şi raţional”, a spus candidatul PNL.

Ciucu a criticat și modul în care alte partide prezintă cifrele în sondaje, susținând că acestea sunt false și că se repetă greșelile din trecut.

Apelul său vine în contextul în care scrutinul local pentru funcția de primar general al Capitalei este în plină desfășurare, iar atenția alegătorilor este maximă. Ciprian Ciucu a reiterat importanța participării la vot, considerând că implicarea directă a cetățenilor este cea mai eficientă împotriva tentativelor de manipulare.

În paralel, Vlad Voiculescu, consilierul președintelui Nicușor Dan și lider al USR București, a exprimat puncte de vedere similare privind corectitudinea sondajelor. Pe pagina sa de Facebook, Voiculescu a declarat că „sondajele apărute înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei au fost manipulate” și i-a îndemnat pe bucureșteni să iasă la urne.