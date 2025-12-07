Ana Ciceală a votat pentru viitorul Bucureștiului: „Viețile noastre pot să fie și despre speranță și curaj”

În ziua scrutinului pentru Primăria Capitalei, Ana Ciceală, candidatul susținut de SENS pentru Primăria Capitalei, a transmis un apel la încredere și implicare civică, subliniind că a votat gândindu-se la locuitorii orașului și la felul în care Bucureștiul ar trebui să arate în anii ce urmează.

„Vreau să transmit un mesaj astăzi, în ziua votului, despre încredere şi speranţă, vieţile noastre pot să fie şi despre speranţă şi despre curaj şi putem să reînnoim încrederea dintre noi. Am votat în dimineaţa aceasta cu gândul la copiii oraşului nostru, la tinerii oraşului nostru, la toţi bucureştenii şi la cum va arăta oraşul nostru pentru viitor. Ne-am obişnuit să ne trăim vieţile de pe o zi pe alta, cu capul în pământ fără să ne mai gândim despre cum am putea construi viitorul nostru”, a declarat Ana Ciceală la ieşirea din secţia de votare.

Ea a adăugat că duminica votului este un moment potrivit pentru a începe această reconstrucție: „Am votat într-un minut, a fost foarte uşor să votăm. Îi încurajez pe toţi bucureştenii să facă asta cât mai devreme”.

Ana Ciceală, în vârstă de 42 de ani, și-a anunțat candidatura încă din vară, beneficiind de sprijinul Partidului SENS și al USR.PDF. Formațiunea SENS a participat la parlamentarele din 2024, însă nu a reușit să atingă pragul electoral. În plan politic, Ciceală este cunoscută ca fost consilier general al Capitalei, mandat pe care l-a exercitat între 2016 și 2024, și ca fost manager de proiect al Asociației Salvați Bucureștiul, ceea ce a apropiat-o în mod firesc de actualul președinte, Nicușor Dan.

Ea s-a remarcat prin implicarea în acțiunile juridice îndreptate împotriva companiilor municipale create în mandatul Gabrielei Firea, fiind considerată unul dintre reprezentanții activi ai opoziției civice din acei ani.

Absolventă a Filosofiei politice și morale la Universitatea din București, Ana Ciceală a lucrat în mediul corporatist, unde a ocupat poziții în domeniul resurselor umane și al tranzacțiilor, inclusiv la Philip Morris și Accenture. Ulterior, s-a orientat către activități civice și politice, implicându-se în proiecte legate de urbanism și administrație publică.

Potrivit declarației sale de avere din 2024, Ciceală deține un apartament de 50 de metri pătrați în Capitală, achiziționat în 2011. Documentul consemnează și două sume primite ca daruri de botez — 1.100 euro și 5.000 euro. La capitolul venituri, aceasta a raportat indemnizația de consilier general, în valoare de 16.400 de lei, 470 de lei încasați din drepturi de autor și un venit anual de 17.799 de lei provenit din chirii.

Pe buletinul de vot se află 17 candidați, deși doi dintre ei — Vlad Gheorghe și Orlando Teodorovici — s-au retras din competiție, primul în favoarea lui Ciprian Ciucu, celălalt în sprijinul lui Daniel Băluță.

Cei 17 candidați, în ordinea de pe buletin, sunt:

Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Burcea George-Valentin (Partidul Oamenilor Tineri), Alexandrescu Anca-Nicoleta (Alianța „Dreptate pentru București”), Băluță Daniel (PSD), Lazăr Rareș (Partidul România în Acțiune), Gheorghe Vlad-Dan (independent), Negrotă Angela (independent), Ciceală Ana-Maria (Sănătate Educație Natură Sustenabilitate), Crețu Oana (PSD Unit), Macovei Gheorghe (PRM), Florea Liviu-Gheorghe (PNȚ Maniu Mihalache), Lasca Mihai-Ioan (Patrioții Poporului Român), Teodorovici Eugen-Orlando (independent), Nețoiu Gheorghe (independent), Trifu Dănuț-Angelo (independent), Filip Constantin-Titian (independent).