Campania electorală s-a încheiat. Activitatea MAI din ultimele două săptămâni, prezentată de purtătorul de cuvânt

Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne au transmis că, pe durata campaniei pentru alegerile locale parţiale, au primit 21 de sesizări privind fapte nelegale, dintre care 13 au fost confirmate, iar șase sunt în curs de verificare. „O sesizare nu a fost de competenţa MAI şi a fost transmisă spre soluţionare către Autoritatea Electorală Permanentă”, a declarat Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al MAI.

Purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog, a anunțat că această campanie electorală s-a încheiat sâmbătă, la ora 7.00, iar de la acel moment nu mai este permisă continuarea propagandei electorale prin lansarea, afişarea sau distribuirea unor materiale de acest tip.

Pe 7 decembrie vor avea loc alegeri locale parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, pentru primarul general al Capitalei și pentru primari din mai multe localităţi, printre care oraşul Găeşti (Dâmboviţa), comuna Remetea (Bihor), comuna Mihai Eminescu (Botoşani), comuna Marga (Caraş-Severin), comunele Dobromir şi Lumina (Constanţa), comunele Şieu şi Poienile de sub Munte (Maramureş), comuna Sopot (Dolj), comuna Valea Ciorii (Ialomiţa), comuna Vânători (Iaşi) şi comuna Cârţa (Sibiu).

Monica Dajbog a spus că, pe durata campaniei electorale, au avut loc opt manifestări electorale, toate desfăşurate în condiţii de siguranţă pentru cetăţeni şi candidaţi.

„Pe parcursul campaniei electorale, s-au înregistrate 21 de sesizări referitoare la fapte nelegale, în general în legătură cu nerespectarea reglementărilor de afişaj electoral: 13 sesizări s-au confirmat, 2 nu s-au confirmat şi 6 sunt în curs de cercetare. O sesizare nu a fost de competenţa MAI şi a fost transmisă spre soluţionare către Autoritatea Electorală Permanentă. Angajaţii MAI au aplicat o amendă în valoare de 4.500 de lei pentru distrugerea unui afiş electoral. De asemenea, se fac cercetări cu privire la nouă fapte penale”, a spus purtătorul de cuvânt al MAI.

Monica Dajbog a anunţat că sâmbătă, efectivele MAI vor asigura transportul în siguranţă al buletinelor de vot şi al celorlalte materiale electorale către secţiile de vot. Pentru misiunile de sâmbătă au fost mobilizaţi suplimentar aproximativ 3.500 de angajaţi MAI, alături de cei peste 25.000 deja în teren, iar pentru ziua votului vor fi mobilizaţi suplimentar încă aproximativ 5.600 de angajaţi.

„Secţiile de votare vor rămâne sub protecţia efectivelor MAI până mâine dimineaţă când vor fi predate preşedinţilor birourilor electorale, cu sigiliile intacte”, a mai spus aceasta.

Ea a reamintit că alegătorii pot vota doar la secţia la care sunt arondaţi prin domiciliu sau reşedinţă. De asemenea, alegătorii pot vota în localitatea de reşedinţă doar dacă şi-au stabilit reşedinţa cu mai mult de șase luni înainte de 7 decembrie și aceasta este încă valabilă în ziua scrutinului. Cei care au reşedinţa stabilită cu mai puţin de șase luni înainte de ziua votului pot vota doar în localitatea de domiciliu.

Cetăţenii români pot vota cu un act de identitate valabil în ziua scrutinului, emis de statul român, printre care: cartea de identitate model 1997, cartea de identitate simplă; cartea electronică de identitate; carte de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar în cazul elevilor din şcolile militare.