STS anunță măsuri de securitate și suport tehnic pentru alegerile din București

Sistemele informatice și de comunicații necesare desfășurării în siguranță și cu transparență a alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025 sunt complet operaționale, potrivit Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS). Scrutinul se va desfășura în Municipiul București, în județul Buzău și în alte 12 localități din țară, iar infrastructura IT a fost configurată conform tuturor cerințelor instituțiilor responsabile.

STS precizează că a pus în aplicare toate solicitările operaționale formulate de Autoritatea Electorală Permanentă și Institutul Național de Statistică, astfel încât aplicațiile utilizate pentru monitorizarea prezenței la vot, prevenirea votului ilegal și centralizarea proceselor-verbale să funcționeze în parametri optimi.

La fel ca la scrutinele precedente, în 7 decembrie 2025, începând cu ora 07:00, platforma https://prezenta.roaep.ro va permite urmărirea în timp real a prezenței la urne. De asemenea, imediat după închiderea secțiilor, rezultatele cumulate vor fi afișate progresiv, pe măsură ce sunt procesate procesele-verbale ale birourilor electorale.

Un element suplimentar pentru acest scrutin este integrarea realizată de echipa de dezvoltare software cu sistemul de evidență a persoanelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Această interconectare permite verificarea automată a domiciliului și a reședinței pentru alegătorii care folosesc cartea electronică de identitate (CEI), fără a mai fi necesare documente suplimentare.

STS anunță că a aplicat măsuri proactive de securitate cibernetică la nivelul infrastructurii IT&C folosite în procesul electoral, cu scopul de a preveni eventuale incidente tehnice sau tentative de compromitere a sistemelor.

Instituția subliniază, încă o dată, că sistemele dezvoltate și puse la dispoziție nu realizează numărarea voturilor. Această etapă rămâne exclusiv în responsabilitatea membrilor birourilor electorale. Rolul aplicațiilor IT este de a semnala posibile situații de vot ilegal și de a asigura transparența prin publicarea datelor oficiale.

Pentru buna desfășurare a alegerilor, STS a instruit aproximativ 3.000 de persoane desemnate de Autoritatea Electorală Permanentă să activeze în birourile secțiilor de votare și a furnizat întreaga infrastructură tehnică necesară, incluzând sisteme informatice securizate, tablete, telefoane și echipamente de telecomunicații.

Pe durata scrutinului, va funcționa centrul de suport tehnic al STS, dedicat președinților secțiilor de votare și operatorilor de calculator, pentru a oferi asistență în timp real pe toată perioada procesului electoral.

Instituția reafirmă că rămâne pe deplin implicată în asigurarea unui climat de legalitate, securitate și transparență în desfășurarea alegerilor locale parțiale, consolidând rolul tehnologiei în sprijinul unui proces electoral corect.