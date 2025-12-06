Diana Șoșoacă, atac la George Simion și Anca Alexandrescu

Eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoacă, lidera SOS România, a susținut un discurs amplu în mediul online în care a acuzat principalele partide politice de „înțelegeri obscure”, „influențarea votului” și de intenția de a compromite mișcarea suveranistă. Intervenția, marcată de insulte și atacuri directe, s-a concentrat în special asupra candidatei susținute de AUR, Anca Alexandrescu, dar și asupra președintelui AUR, George Simion.

În debutul declarației, Șoșoacă a contestat întregul proces electoral:

„În plenul reunit duminică, dacă vă puteți închipui, când sunt alegerile la Primăria București, pentru că PSD-ul și-a aranjat, are vreo 3–4 candidați ai lui, inclusiv madama care face pe suveranista — să vă fie clar — niciun suveranist nu candidează la aceste mizerii de alegeri care sunt neconstituționale și nelegale. Cine candidează îl recunoaște pe Nicușor Dan ca președinte și recunoaște alegerile prezidențiale ca fiind constituționale.”

Ea a acuzat-o apoi pe Anca Alexandrescu că ar fi jucat de-a lungul timpului roluri politice contradictorii:

„Ștoarfele astea care candidează, inclusiv madama asta șobolAnca, care, apropo, se dă mare prietenă cu Georgescu — să moară mă-ta, fă! — păi nu erai tu pe lângă toți pesediștii și nu ai recunoscut câte pile ai avut datorită lui tac-tu? Păi nu l-ai înjurat tu pe Georgescu și nu tu ești cea care ai depus plângere penală împotriva lui, făcându-l legionar?“

Șoșoacă a susținut că Alexandrescu ar fi contribuit la acțiuni împotriva celor care vorbesc public despre istoria României: „Tu crezi că eu uit? Bă, pot eu să am ce am de împărțit cu Georgescu, dar ceea ce ai făcut tu… Ești nenorocita care ai solicitat Parchetului General să fie anchetați toți cei care vorbim de istoria României, de Mișcarea Legionară, de Corneliu Zelea Codreanu ca istorie. Tu ești cea care i-ai depus plângere penală lui Georgescu. Și apoi Parchetul General a venit și împotriva mea și împotriva tuturor celorlalți.!”

Aceasta a continuat cu acuzații la adresa presei: „Tu ești nenorocita, omul sistemului, jegul ordinar care faci pe jurnalista, ca și celelalte jurnaliste împuțite, care sunteți plătite să vă bateți joc și să interziceți oamenilor adevărați și corecți să apară la televizor.“

Șoșoacă a afirmat că Alexandrescu ar fi transmis informații unor instituții ale statului și ar fi implicată în aranjamente politice: „Voi sunteți cei care, jigodiilor, ați luat bani încontinuu să mințiți oamenii la alegeri. (...) Te faci prietenă cu Georgescu, când tu ai solicitat Parchetului General să-l bage la pușcărie și ai făcut plângere penală, nenorocită tu. Tu, cu toți nenorociții tăi de securiști, i-ai făcut plângere penală, ca să fie toți georgiștii loviți.”

Șoșoacă a continuat: „Tu știai de Potra, tu l-ai dat în gât pe Potra. Bă, ți-am spus că nu o să tac.“

O parte considerabilă a discursului a fost îndreptată către liderul AUR: „Și, apropo, toate rahaturile astea le-ai făcut împreună cu jegul de Simion, care a trădat toată mișcarea suveranistă, care l-a trădat și pe Georgescu, și cu bani, și cu toate astea ați făcut… să-l distrugeți și v-ați folosit de imaginea lui.”

Ea a insistat că AUR ar avea o relație ascunsă cu PSD: „Bă, jegurilor pesediste împuțite, tot timpul ați fost cu PSD-ul, voi sunteți tot timpul și distrugeți absolut tot ce se întâmplă în țara asta.”

Eurodeputata a susținut că Eugen Teodorovici ar fi fost retras „la ordin”:

„Domnule Teodorovici, te-am respectat ca om de finanțe, dar halul în care ai putut să joci pentru PSD te descalifică total; păcat de toate științele dumitale. Dar s-a ajuns să te retragi la ordinul SRI-ului și Mossadului și, da, ai candidat știind că nu ai nicio șansă. Dar atenție! Atenție ce vă spun: pentru că acum s-au publicat buletinele, el rămâne pe buletin și tot va capta niște voturi.”

Șoșoacă a acuzat o „bătaie de joc” la adresa alegătorilor: „Este efectiv bătaie de joc față de voi, românii, față de voi, cei care votați, față de voi, cei care plătiți taxe și impozite, cei care plătiți aceste alegeri cu 300 de milioane de euro, în timp ce românii mor de foame...”

Eurodeputata a afirmat că toate aceste formațiuni ar acționa coordonat împotriva intereselor publice: „același jeg împuțit care îl ducea pe acest influencer să candideze la primărie, același jeg vine acum și face pe suveranistul și spune că depune moțiune, pentru că așa i-a comandat PSD-ul...”

Ea a lansat și un atac asupra presei: „Fă jurnalistă de trei lei, jurnalismul nu ar trebui să fie echilibrat? (...) Nu ar trebui să dați poporului informații și dintr-o parte, și din cealaltă, nepărtinitoare, echilibrate și echidistante...”

Șoșoacă a afirmat că actualul climat politic a distrus încrederea în alegeri: „Din cauza voastră, jegurilor, s-a ales praful: nu mai înțelege nimeni nimic, nu mai vrea nimeni să meargă la nicio alegere, nu mai crede nimeni în partide.”

Totodată a acuzat PSD de manipulare electorală prin candidați multipli și jocuri de culise: „Pentru că PSD-ul s-a asigurat că nu vrea să piardă. PSD-ul vrea să ia primăria. Nu de altceva: nu interesează pe nimeni nici românii, nici spitalele, nici copiii...”

Șoșoacă a afirmat că partidele mari acționează împreună: „Pentru că jegurile astea sunt toți împreună. Și au mai mulți care converg să ajute PSD-ul să câștige.“

În încheiere, eurodeputata a susținut că rezultatele alegerilor ar urma să fie folosite pentru a afecta mișcarea suveranistă: