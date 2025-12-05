Legea „Nordis” a fost promulgată. Reguli noi și mai dure pentru dezvoltatori și protecție extinsă pentru cumpărători

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri legea cunoscută public drept „legea Nordis”, un pachet de măsuri care schimbă substanțial modul în care dezvoltatorii pot comercializa locuințe aflate în faza de proiect și modul în care sunt protejați cumpărătorii în tranzacțiile imobiliare. Este una dintre cele mai importante intervenții legislative din domeniu din ultimii ani, cu impact direct asupra pieței rezidențiale și asupra practicilor de dezvoltare imobiliară.

Anunțul a fost făcut chiar de șeful statului pe platforma X, odată cu justificarea publică a măsurilor introduse. Noua lege vine în contextul unor scandaluri imobiliare puternice din ultimii ani, în care cumpărători au pierdut bani sau au semnat contracte fără ca imobilele să existe în forme autorizate.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, președintele a explicat că legea introduce reguli ferme privind momentul în care dezvoltatorii pot începe vânzările.

„Am semnat astăzi decretul de promulgare a legii care introduce reguli mai clare şi mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare, pentru a proteja mai bine cetăţenii care cumpără locuinţe aflate în fază de proiect. Noua lege modifică cadrul legal privind calitatea în construcţii şi sistemul de cadastru, introducând reguli mai ferme pentru dezvoltatori, care vor putea promite vânzarea unei locuinţe viitoare doar după ce autorizaţia de construire este notată în cartea funciară şi după realizarea procedurii de preapartamentare”, a arătat Nicuşor Dan.

Această prevedere devine mecanismul principal prin care cumpărătorii sunt protejați de situațiile în care un apartament este scos la vânzare înainte ca proiectul să fie autorizat sau înainte ca structura juridică a imobilului să fie clar definită. Practica existase ani la rând, generând confuzii, dispute și, în unele cazuri, contracte multiple pentru același apartament.

Legea introduce limite clare privind avansurile pe care dezvoltatorii le pot solicita. Noile praguri sunt stabilite pentru fiecare etapă a construcției, astfel încât riscul cumpărătorilor să fie minimizat.

Președintele a detaliat astfel prevederile: „Totodată, se limitează avansurile la maximum 5% pentru rezervări, maximum 25% pentru structura de rezistenţă şi 20% pentru instalaţii, în cazul promisiunilor de vânzare-cumpărare.”

Aceste praguri sunt gândite pentru a evita situațiile în care dezvoltatorii colectează sume mari înainte ca proiectul să fie într-o fază clar avansată de execuție. În trecut, numeroase proiecte imobiliare au eșuat sau au fost întârziate, iar cumpărătorii au rămas cu bani blocați și fără locuințe.

Legea stabilește și modul în care pot fi utilizate sumele încasate. Noul cadru impune reguli stricte și sancțiuni ridicate pentru dezvoltatorii care folosesc banii în alte scopuri decât cele legate direct de proiectul vândut.

„Sumele plătite de cumpărători nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, iar nerespectarea se sancţionează cu amendă în cuantum de 1% din cifra de afaceri”, a subliniat Nicușor Dan.

Este una dintre cele mai dure sancțiuni introduse până acum în legislația imobiliară. Măsura vizează companiile mari, pentru care un procent din cifra de afaceri poate reprezenta sume considerabile.

Președintele a insistat că acest pachet legislativ are un scop clar: refacerea încrederii într-o piață afectată de scandaluri, litigii și proiecte eșuate. În mesajul său, el a prezentat explicit viziunea generală:

„Aceste măsuri au ca scop creşterea încrederii în piaţa imobiliară, responsabilizarea dezvoltatorilor şi protejarea investitorilor şi a familiilor care îşi achiziţionează o locuinţă.”

Piața imobiliară românească a trecut în ultimii ani printr-o perioadă de efervescență, însoțită de practici comerciale agresive și uneori netransparente. Creșterea prețurilor, presiunea pe sectorul construcțiilor și dorința de a cumpăra „în fază de proiect” pentru a obține prețuri mai mici au expus cumpărătorii la riscuri ridicate.

Legea „Nordis” pune accent pe trei direcții majore: clarificarea statutului juridic al construcțiilor, limitarea avansurilor și control asupra fluxurilor financiare. Toate aceste elemente au fost cerute de ani de zile de organizațiile de protecție a consumatorilor, de avocați specializați în tranzacții imobiliare și de beneficiarii proiectelor imobiliare care s-au confruntat cu situații dificile.

Legea va fi publicată în Monitorul Oficial la începutul săptămânii viitoare. Ulterior, normele de aplicare vor trebui actualizate, iar dezvoltatorii vor fi obligați să își adapteze procedurile interne.

Pentru piață, noua lege marchează o schimbare de paradigmă. Promisiunile de vânzare nu vor mai putea fi semnate fără existența documentelor autorizate și înscrise în cartea funciară. Avansurile nu vor mai putea fi colectate arbitrar. Iar banii cumpărătorilor nu vor mai putea fi transferați între proiecte, o practică întâlnită în ultimul deceniu în numeroase dezvoltări rezidențiale.