Ancheta Nordis, extinsă pentru un nou prejudiciu, după alte 300 de plângeri depuse

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, după 300 de plângeri noi depuse de investitori. Prejudiciul total este estimat la 75 de milioane de euro, iar administratorii grupului sunt cercetați pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Cazul imobiliar Nordis, unul dintre cele mai mari scandaluri din piața rezidențială din ultimii ani, capătă o nouă dimensiune juridică.

Procurorii DIICOT au decis extinderea urmăririi penale împotriva administratorilor grupului, după ce au fost înregistrate aproximativ 300 de plângeri noi, potrivit informațiilor obținute de G4Media din surse judiciare.

Extinderea vizează două dintre companiile principale ale grupului: Nordis Management și Nordis Mamaia, iar acuzațiile formulate sunt de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pentru acte materiale noi, descoperite în cursul investigației.

Potrivit DIICOT, plângerile recente se referă la fapte distincte față de cele investigate anterior.

Anchetatorii estimează că noile acte de înșelăciune ar fi produs un prejudiciu de 35,8 milioane de euro, rezultat din sumele plătite de investitori pentru apartamente și camere de hotel care, potrivit probelor, nu au fost nici construite, nici livrate.

În total, ancheta include acum aproximativ 700 de plângeri penale și 850 de persoane vătămate, iar prejudiciul cumulat a ajuns la 75 de milioane de euro.

Sursele judiciare citate de G4Media susțin că, în cadrul grupului Nordis, au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare sau de rezervare pentru unități locative și hoteliere aflate doar în stadiu de proiect.

Clienții plăteau avansuri substanțiale, de ordinul zecilor de mii de euro, în baza promisiunii că lucrările urmau să fie finalizate în termen de 12 până la 24 de luni.

În multe cazuri, însă, construcțiile nu au fost nici începute, iar clienții nu au mai putut recupera sumele plătite. Unele proiecte Nordis au fost suspendate sau blocate din cauza lipsei finanțării ori a litigiilor dintre dezvoltator și subcontractori.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism investighează faptele sub suspiciunea unei înșelăciuni de proporții, care ar fi vizat sute de investitori din România și din străinătate.

Potrivit informațiilor din anchetă, administratorii ar fi indus în eroare clienții prin prezentarea de documente și planuri care nu corespundeau realității, promițând randamente și livrări imposibil de realizat în termenele anunțate.

Sursele judiciare susțin că unele persoane din conducerea Nordis ar fi continuat să încheie contracte de vânzare chiar și după ce știau că lucrările nu pot fi finalizate.