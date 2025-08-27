DIICOT a extins ancheta și reinstituie sechestre pe proprietățile Nordis

Procurorii DIICOT au precizat că extinderea anchetei împotriva Nordis Management și Nordis Mamaia a fost determinată de noile plângeri depuse de clienți, care semnalează pagube suplimentare față de cele investigate anterior

Procurorul de caz a dispus reinstituirea sechestrului asupra tuturor apartamentelor și terenurilor deținute de cele două societăți, pentru a asigura recuperarea prejudiciului estimat la 28,5 milioane de euro.

La începutul lunii februarie 2025, fondatorii Nordis, Emanuel Poștoacă și Vladimir Ciorbă, alături de apropiați, inclusiv fosta deputată PSD Laura Vicol, au fost reținuți sub acuzații de grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Procurorii susțin că inculpații ar fi atras sume uriașe de la clienți, sub pretextul dezvoltării unor proiecte imobiliare de lux, fără a livra însă apartamentele promise.

Reinstituirea sechestrului a fost dispusă la scurt timp după ce judecătoarea Florina Rizescu ridicase anterior măsurile asigurătorii de aproape 90 de milioane de euro. Bunurile vizate includeau hotelul Nordis Mamaia, sute de apartamente, terenuri, locuri de parcare, precum și conturile și acțiunile patronilor Vladimir Ciorbă, Florin Alexandru Poștoacă, directoarea juridică Camelia Bîndiu și compania-mamă, Nordis Management.

Potrivit procurorilor, până în prezent, sumele presupus delapidate depășesc 70 de milioane de euro, în timp ce prejudiciul total estimat se ridică la 195 de milioane de euro, bani încasați de la clienți care intenționau să achiziționeze apartamente în complexurile Nordis.