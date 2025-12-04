Florin Mihai Jereb, acuzat de comportament mafiot de foști colegi din AUR

Florin Mihai Jereb, cunoscut și ca Make și unul dintre prietenii apropiați ai lui George Simion, reales recent în fruntea AUR, este acuzat de foști membri ai partidului de practici de tip mafiot, legate de încasarea banilor proveniți din vânzarea materialelor promoționale în teritoriu, potrivit Newsweek.

Florin Mihai Jereb, cunoscut drept Make, a participat constant la evenimentele publice ale AUR și l-a însoțit pe George Simion atât în aparițiile publice, cât și în întâlnirile private. El s-a declarat simionist și patriot, fiind adesea prezent la proteste și la diverse acțiuni organizate de partid.

Jereb a avut un rol important în gestionarea materialelor promoționale ale partidului, de la șepci și fulare până la geci și steaguri. Foști membri AUR au susținut că erau obligați să achiziționeze aceste materiale, deși costurile erau acoperite din subvenția de la bugetul de stat și plătite prin firme și ONG-uri afiliate membrilor de partid.

Materialele promoționale ale AUR erau deja plătite din subvenția de la bugetul de stat, dar erau redistribuite membrilor care plăteau sume suplimentare. Doru Piroi a afirmat că, în Giurgiu, s-au strâns aproximativ 1 milion de euro în patru ani, prin chitanțe de mână, în numele partidului.

Prețurile pentru produsele AUR variau de la 25 de lei pentru o căciulă sau eșarfă, la 200 de lei pentru o geacă și 50 de lei pentru un banner. Documentele arată că unii membri, precum Andrei Chiriță, au plătit sume de 1.810 lei și 3.100 lei în 2024, în timp ce alții, precum Toma Marian, au achiziționat materiale de 490 de lei.

Florin Mihai Jereb a preluat sume de la membri AUR, funcționând ca intermediar între filiale și centru. Numai în Bistrița Năsăud, el a ridicat în aprilie și mai 2024 peste 24.000 de lei, reprezentând contravaloarea materialelor promoționale vândute membrilor de partid.

Foști membri AUR au declarat că au fost audiați în dosarul DNA Cluj privind modul de vânzare și colectare a banilor pentru materialele promoționale. Ancheta urmărește modul în care produsele au fost trecute prin firme și ONG-uri afiliate partidului, plătite din subvenții și apoi revândute membrilor din teritoriu, cu banii colectați pe procese verbale.