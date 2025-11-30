Politica

George Simion, la Congresul AUR: Țara este jefuită. Poporul trebuie să reacționeze

George Simion, la Congresul AUR: Țara este jefuită. Poporul trebuie să reacționeze
Președintele AUR, George Simion, a transmis mesaje dure în cadrul Congresului partidului, desfășurat duminică la Alba Iulia, criticând guvernarea actuală și susținând că țara se confruntă cu grave probleme economice și sociale.

Simion, un nou atac

Liderul AUR a afirmat că veniturile scad, firmele românești se închid pe bandă rulantă, agricultorii sunt abandonați, iar pensionarii nu știu la ce să renunțe pentru a supraviețui.

„Țara este jefuită, iar poporul român trebuie să reacționeze împotriva acestor escroci”, a declarat Simion, subliniind că partidul pe care îl conduce reprezintă viitorul României, în contrast cu actuala guvernare pe care o consideră „trecutul”.

George Simion

George Simion. Sursa foto: Facebook

În discursul său, George Simion a făcut referire la cei șase ani de activitate a partidului, amintind că AUR a fost construit „pas cu pas” și că activitatea sa a început încă din copilărie, implicându-se de timpuriu în politică. „Acum, copilul care a început această luptă a crescut și continuă să ducă mai departe proiectele AUR”, a adăugat el.

A criticat deciziile actualei guvernări

El a criticat deciziile fiscale ale actualei guvernări, afirmând că majorarea taxelor nu a rezolvat problemele economice și că în fapt crește povara pentru populație și firmele locale.

Liderul AUR a menționat că politica fiscală a dus la creșterea datoriei externe și a comparat situația cu cea din Grecia din 2008, subliniind că partidul său reprezintă „ultima piedică în fața planurilor guvernului care afectează capitalul românesc”.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

De asemenea, liderul AUR a amintit despre majorarea impozitelor locale, inclusiv a taxelor pe solarii și magazii, criticând Partidul Social Democrat pentru că nu a respectat deciziile Parlamentului privind aceste măsuri.

De ce n-a avut Simion contracandidat

În contextul alegerilor interne din cadrul congresului, Simion a răspuns și criticilor privind lipsa unui contracandidat, afirmând că procesul de vot a fost democratic și că funcțiile de conducere au fost votate de întreaga structură a partidului.

George Simion a mai spus că AUR continuă să lupte pentru interesele românilor, punând accent pe sprijinul pentru agricultură, firmele românești și protecția pensionarilor, în timp ce guvernul este acuzat că prioritizează interesele marilor corporații.

