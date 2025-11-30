Congresul AUR la Alba Iulia. George Simion, singurul candidat pentru un nou mandat

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) îşi va reuni duminică delegaţii la Alba Iulia, unde va avea loc Congresul Naţional al formaţiunii. „Evenimentul marchează atât încheierea unui nou ciclu de alegeri interne, cât şi reconfirmarea liderului George Simion, care este singurul candidat înscris pentru funcţia de preşedinte al partidului”, se arată în mesajul AUR.

Decizia organizării congresului la Alba Iulia a fost luată pe 30 septembrie de Biroul Naţional de Conducere al AUR. Potrivit conducerii, locul nu este ales întâmplător. „Acolo este locul unde AUR a pornit la drum şi unde, simbolic, se scrie de fiecare dată istoria unităţii românilor”, au transmis reprezentanţii partidului.

Înaintea congresului, membrii AUR au votat online, între 24 şi 27 noiembrie, componenta conducerii executive. În urma scrutinului desfăşurat pe platforma internă, Petrişor Peiu a fost ales preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere (CNC).

Pentru această funcţie şi-au mai depus candidaturile Gheorghe Piperea şi Sorin Muncaciu, însă votul membrilor l-a plasat pe Peiu în fruntea CNC.

În aceeaşi perioadă au fost aleşi şi vicepreşedinţii partidului. Noul eşalon de conducere îi include pe: Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Guşă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Şerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu şi Nicolae Vlahu.

Procesul electoral din interiorul AUR se desfăşoară după reguli clare. Pentru a-şi depune candidatura la o funcţie de conducere, fie pentru şefia partidului, fie pentru celelalte structuri , fiecare aspirant trebuie să prezinte minimum 100 de susţinători din rândul membrilor de partid, plus 20 de parlamentari sau europarlamentari care să îi susţină candidatura.

Regulamentul stabileşte şi criterii privind vechimea, plata cotizaţiilor şi distribuţia susţinătorilor din mai multe judeţe, pentru a garanta legitimitatea candidaţilor.