Petrișor Peiu l-a învins pe Gheorghe Piperea în cursa pentru funcția de președinte CNC AUR

Petrișor Peiu a fost desemnat președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR, în urma procesului intern de vot desfășurat între 24 și 27 noiembrie pe platforma electronică a partidului. Alegerea marchează o etapă importantă în organizarea internă a formațiunii politice.

Totodată, partidul a anunțat și lista vicepreședinților aleși pentru perioada următoare. Printre aceștia se numără Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Gușă – fiul cunoscutului consultant politic Cozmin Gușă – Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Șerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu și Nicolae Vlahu.

În cursa pentru conducerea CNC s-au înscris trei candidați: Gheorghe Piperea, Petrișor Peiu și Sorin Muncaciu. Decizia privind desfășurarea votului a fost luată în luna septembrie, atunci când Biroul Național de Conducere al AUR a stabilit și convocarea Congresului Național al partidului pe 30 noiembrie, la Alba Iulia.

În cadrul congresului, George Simion, președintele AUR, candidează pentru un nou mandat, neavând contracandidat.

Petrișor-Gabriel Peiu s-a născut pe 29 iunie 1967, în București, și este recunoscut pentru activitatea sa în domeniul economic, industrial și geopolitic. În 2024, el a fost ales senator din partea AUR.

În paralel cu activitatea politică, Peiu a deținut mai multe poziții de conducere în sectorul privat, printre care președinte al Sidex Galați (1999–2000) și membru în consiliile de administrație ale companiilor Romtelecom, Omniasig și Electroputere. De asemenea, a ocupat funcții de administrator special în Omniasig și Electroputere.

În sectorul public, Petrișor Peiu a fost consilier al premierilor Radu Vasile și Adrian Năstase, subsecretar de stat pentru politici economice și vicepreședinte al Agenției pentru Investiții Străine. În 2016, studiile sale au arătat că Biserica Ortodoxă Română deținea, după stat, cele mai importante active din țară.

În 2022, a fost propus de Secretariatul General al Guvernului pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Transgaz, compania care gestionează principalele conducte de gaze din România.