AUR decide astăzi pe cine susține pentru Primăria Capitalei. Lulea: Avem mai multe opţiuni

Consiliul Național de Conducere al AUR se va întruni luni seara pentru a decide cine va fi candidatul partidului la Primăria Capitalei, a anunțat prim-vicepreședintele partidului, Marius Lulea, într-o conferinţă de presă.

Întrebat dacă Anca Alexandrescu este unicul posibil candidat, Marius Lulea a afirmat că există mai multe variante pe care partidul le ia în considerare.

„Au fost luate în considerare mai multe opţiuni şi urmează în această seară să se ia o decizie de către conducerea partidului. Sunt mai multe opţiuni”, a răspuns acesta.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că partidul are datoria să își reprezinte electoratul. El a adăugat că înțelege „frustrarea” fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, care a afirmat că bucureștenii nu ar trebui să meargă la vot la scrutinul pentru Primăria Capitalei, considerând că alegerile programate în decembrie sunt ilegale.

„Indiferent de neîncrederea şi frustrarea pe care o are cineva pe nedrept sancţionat de către statul român, noi trebuie să continuăm să ne reprezentăm electoratul. Chiar îi îndemnăm pe toţi bucureştenii cu drept de vot să îşi exprime opţiunea, pentru că asta înseamnă că participi la democraţie. Şi noi ne angajăm în aceste alegeri, ca în toate celelalte, să îi reprezentăm pe cei care sunt nemulţumiţi de prestaţia partidelor din coaliţia de guvernare”, a afirmat acesta.

El a respins ideea unei „rupturi” între membrii AUR și Călin Georgescu.

„Nu poate fi vorba de nicio ruptură, pentru că noi nu ne-am propus niciodată să reprezentăm pe cineva care nu se regăseşte în rândurile noastre sau printre votanţii noştri. Nu cred că este vorba de niciun fel de ruptură”, a completat acesta.