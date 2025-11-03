Anca Alexandrescu, abandonată de Călin Georgescu. De ce nu o susține la Primăria Capitalei

Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a anunțat, într-un mesaj video, că nu va susține niciun candidat la Primăria Capitalei, deci nici pe Anca Alexandrescu. El a motivat că nu poate valida acest scrutin, organizat de un guvern pe care îl consideră ilegitim, și a amintit anularea alegerilor din decembrie 2024.

„Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime, nici la București, nici oriunde altundeva, și nimeni nu mă poate convinge de contrariu. Avem precedentul anulării alegerilor din 6 decembrie 2024 și mascarada celor din mai 2025. Prin urmare, nu pot crede în aceste alegeri din București și consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui”, a transmis Călin Georgescu.

Fostul candidat a explicat că refuzul său de a susține vreun candidat, inclusiv pe Anca Alexandrescu, are la bază principiul de a nu legitima evenimentele electorale anterioare. „Oricine m-ar fi întrebat, dacă m-ar fi întrebat, ar fi primit același răspuns. Și peste toate, într-un mod aproape macabru, pe 7 decembrie se împlinește un an de la anularea alegerilor care au îngropat democrația și libertatea în România.

Iar acum ni se cere să legitimăm frauda de atunci. Pentru mine, acest lucru este inacceptabil. Este o linie a demnității peste care niciun om liber nu poate trece. Dacă acele alegeri nu ar fi fost anulate, astăzi nu am fi avut nevoie de alegeri la București”, a mai spus Georgescu.

Georgescu a mai declarat că nu se va implica în acest scrutin, motivând că alegerile libere vor putea fi organizate atunci când condițiile democratice vor fi restabilite. „Când democrația se va întoarce în această țară, vă asigur că vor fi alegeri libere peste tot, nu doar la București. Tocmai de aceea, nu mă pot implica în niciun fel. Nu pentru că refuz, ci pentru că nu pot crede în aceste alegeri. Și poate că unii nu au înțeles ce am spus la vremea respectivă, dar istoria ne arată mereu același adevăr. Minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. Nu o spun ca reproș, ci ca o reafirmare de principiu”, a adăugat el.