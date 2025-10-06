Anca Alexandrescu vrea scandal cu Traian Băsescu! „Securistul tot securist rămâne. Ai adus sistemul pe culmile perfecțiunii!”

Realizatoarea TV Anca Alexandrescu a lansat duminică seară, pe Realitatea Plus, un atac extrem de dur la adresa fostului președinte al României Traian Băsescu, acuzându-l că a „preluat” sistemul creat de PSD și l-a dus „pe culmile perfecțiunii” în beneficiul propriu și al apropiaților săi.

Totul a plecat de la o afirmație a fostului președinte care a spus că cea care trebuie întrebată despre Statul-Paralel este Anca Alexandrescu, că ea a lucrat tot timpul cu PSD. Un scandal gratuit, bun pentru rating.

„Știu exact ce ai făcut de la început, de când ai fost parlamentar, ministru și tot răul pe care l-ai făcut României. PSD-ul a făcut multe în acea perioadă, numai că tu ai preluat acel sistem și l-ai adus pe culmile perfecțiunii pentru tine și acoliții tăi. Sigur că pentru tine nu există statul paralel, pentru că tu și ai tăi l-ați întruchipat și-l întruchipați și astăzi”, a declarat Alexandrescu.

Realizatoarea a amintit episoade controversate din cariera fostului șef de stat, de la insulta adresată unei jurnaliste („țigancă împuțită”), la tăierea pensiilor și salariilor în 2010. „Traian Băsescu vine și plânge în platou pentru un copil care se culcă flămând… Marș! Nu meriți altceva pentru ceea ce ai făcut aseară la Realitatea Plus. Mi-ai jignit colegii, mi-ai jignit familia și pentru asta n-am să mă opresc din a spune cine ești cu adevărat”, a spus Alexandrescu. Adăugând că „statul român nu trebuia să-ți dea înapoi acele drepturi pentru că ești dovedit ca turnător. Securistul tot securist rămâne”.

Într-un crescendo de acuzații, jurnalista l-a acuzat pe Traian Băsescu că a tolerat și protejat „sistemul” construit în jurul Laurei Codruța Kovesi și al lui Florian Coldea, iar acum ar face compromisuri „pentru a-și salva familia”. „Nu-ți e rușine să spui că nu regreți că l-ai numit pe Coldea? Când oameni din jurul tău au fost distruși, au ajuns în pușcărie, părinții au murit din cauza sistemului pe care tu l-ai creat și l-ai aplaudat?”, a întrebat retoric Alexandrescu.

Ea a mai spus că, din punctul ei de vedere, Traian Băsescu „nici n-ar trebui să mai apară în presă” și că „românii nu te mai vor, ai supt destul din România”. „Ai profitat de colega mea care a avut bun simț și te-ai purtat ca ultimul mârlan. Nu te mai poți numi domn sau fost președinte după un asemenea comportament josnic. Rușine să-ți fie!”, a adăugat aceasta.

La ce s-a referit Traian Băsescu când i-a spus că Anca Alexandrescu trebuie întrebată de Statul-Paralel.

Potrivit informațiilor publice, realizatoarea TV a fost consiliera lui Adrian Năstase, la PSD și Camera Deputaților, a lui Sorin Oprescu, la Primăria Capitalei, a lui Victor Ponta, când acesta era prim-ministru, a lui Liviu Dragnea, când era președintele PSD și a Vioricăi Dăncilă, la Guvern. Deci o carieră legată de demnitarii PSD.

Atacul Ancăi Alexandrescu survine după o apariție tensionată a lui Traian Băsescu la Realitatea Plus, în care fostul președinte a făcut comentarii despre sărăcia din România și despre „statul paralel”.

Tonul extrem de dur marchează unul dintre cele mai agresive atacuri publice la adresa lui Traian Băsescu din ultimii ani, într-un moment în care sondajele indică schimbări semnificative în percepția publică asupra vechilor lideri politici.