Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, este implicat într-o investigație care a atras atenția autorităților române și internaționale.

Conform unei anchete recente publicate de Captura.ro, Georgescu ar fi utilizat o structură financiară internațională pentru a facilita operațiuni legate de o rețea de spionaj rus, implicând intermediari și firme off-shore înregistrate în mai multe țări europene.

Ancheta detaliază fluxuri financiare complexe și modul în care anumite entități au fost utilizate pentru a transfera sume importante către rețele considerate suspecte de autorități.

În paralel, Georgescu este acuzat în mai multe dosare cu diverse capete de acuzare, ceea ce amplifică atenția publică asupra cazului și complexitatea situației juridice în care se află.

Investigația relevă că firma „Mercando” a fost utilizată pentru gestionarea și intermedierea unor fonduri care ulterior au fost direcționate către entități cu legături suspecte.

Conform articolului, Mercando a fost creată „cu scopul de a oferi o aparență legitimă tranzacțiilor internaționale, iar Georgescu a avut rolul de coordonator și consultant principal”.

„Firma Mercando a fost folosită pentru a masca adevărata destinație a fondurilor, iar Georgescu a gestionat aceste operațiuni.”

Structura Mercando permitea un grad ridicat de flexibilitate și confidențialitate în efectuarea tranzacțiilor, ceea ce a facilitat transferul de fonduri fără a atrage atenția imediată a autorităților locale.

Aceasta a inclus plăți către firme intermediare din alte țări europene, care la rândul lor retransmit fondurile către conturi suspecte.

Un element central al investigației este o firmă din Zug, Elveția, denumită în articol „bidonul elvețian”. Aceasta a fost utilizată ca interfață pentru tranzacțiile internaționale, oferind un nivel suplimentar de anonimat beneficiarilor finali.

„Firmele din Elveția sunt deseori folosite pentru a ascunde identitatea beneficiarilor finali, iar Georgescu a coordonat aceste mecanisme.”

„Bidonul elvețian” a fost gestionat de Georgescu în calitate de consultant, iar fluxurile financiare prin această firmă au fost structurate pentru a crea lanțuri de tranzacții complexe.

Aceasta a permis transferul de fonduri către entități considerate suspecte de autoritățile europene fără a lăsa urme directe ale beneficiarilor finali.

Investigația indică faptul că unele dintre fondurile gestionate de Georgescu au ajuns la o rețea de spionaj rus, implicată în colectarea de informații economice și tehnologice. Conform articolului:

„Banii care au trecut prin structurile gestionate de Georgescu au ajuns, în final, în conturi ale unor entități suspecte de spionaj, indicând o legătură indirectă între el și rețeaua rusă.”

Nu există indicii că Georgescu ar fi fost membru direct al rețelei, însă rolul său de intermediar a facilitat accesul acesteia la fondurile necesare pentru operațiuni.

Fluxurile financiare au fost concepute astfel încât să treacă prin mai multe firme intermediare și conturi în diferite jurisdicții, un model comun în operațiuni de spionaj financiar internațional.

Autorități din Germania, Elveția și România sunt implicate în anchete comune pentru a analiza tranzacțiile și a identifica beneficiarii finali ai fondurilor.

„Acțiunile autorităților europene vizează identificarea sursei fondurilor și a destinației acestora, precum și stabilirea eventualelor conexiuni cu organizații externe de spionaj.”

Investigațiile relevă complexitatea rețelelor financiare utilizate și importanța colaborării internaționale pentru prevenirea finanțării operațiunilor de spionaj.

Documentele analizate de anchetatori includ contracte de consultanță, extrase bancare internaționale și registrul firmelor off-shore implicate.

Pe lângă investigația privind legăturile cu spionajul rus, Georgescu este implicat în mai multe dosare penale cu diverse capete de acuzare, inclusiv pentru gestionarea necorespunzătoare a unor fonduri și posibile conflicte de interese.

Într-un răspuns oficial:

„Georgescu susține că rolul său a fost strict consultativ și administrativ, fără implicare directă în operațiunile ilegale ale firmelor.”

Aceste dosare multiple complică imaginea publică și juridică a lui Georgescu și sporesc interesul autorităților pentru clarificarea completă a tuturor fluxurilor financiare gestionate de acesta.

Firma din Zug, Elveția, a fost creată în conformitate cu legislația locală, care oferă flexibilitate și confidențialitate în administrarea fondurilor internaționale.

„Elveția oferă cadrul legal pentru gestionarea fondurilor internaționale, iar firmele locale sunt deseori interfața între beneficiarii reali și fluxurile financiare.”

Acest cadru legal a fost exploatat pentru operațiunile gestionate de Georgescu, permițând transferul de fonduri către entități multiple și crearea unei rețele dificil de monitorizat de autorități.

Investigația detaliază un lanț complex de tranzacții: fondurile plecau inițial din conturi românești sau europene gestionate de Mercando, apoi treceau prin firme intermediare înregistrate în Elveția, Austria și alte jurisdicții cu regim fiscal flexibil.

Ulterior, sumele erau transferate către conturi controlate de entități suspecte de autoritățile europene, inclusiv către persoane sau organizații cu legături cu spionajul rus.

Acest tipar de tranzacții este specific operațiunilor de spionaj financiar, unde discreția și dificultatea de urmărire a fondurilor sunt esențiale.

Legăturile indirecte ale lui Georgescu cu o rețea de spionaj rus se desfășoară într-un context geopolitic tensionat, în care operațiuni financiare externe pot influența securitatea economică și politică a statelor.

Anchetele internaționale urmăresc nu doar fluxurile financiare, ci și eventualele implicații asupra siguranței naționale și a infrastructurilor critice.

Autoritățile române continuă ancheta în colaborare cu partenerii europeni, iar Georgescu rămâne sub investigație pentru rolul său în gestionarea fondurilor și conexiunile indirecte cu entitățile suspecte.

„Investigația continuă și vizează atât aspectele financiare, cât și posibile conexiuni internaționale, pentru a asigura transparența și respectarea legii.”

Pașii următori includ auditul detaliat al conturilor, interviuri cu persoanele implicate și verificarea tuturor tranzacțiilor pentru a identifica beneficiarii finali și eventualele încălcări ale legii.