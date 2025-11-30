Politica

George Simion, previziuni pentru 2026: Arest pentru el sau guvernare pentru AUR

Comentează știrea
George Simion, previziuni pentru 2026: Arest pentru el sau guvernare pentru AURGeorge Simion. Sursa foto: Captură video Facebook
Din cuprinsul articolului

George Simion, reales președinte al AUR, a deschis duminică congresul partidului de la Alba Iulia cu un discurs marcat de tensiune și provocare, descriind anul 2026 ca o perioadă „de maximă incertitudine”. Liderul formațiunii a avertizat că pentru el și pentru partid se conturează scenarii extreme, de la posibila „arestare de către sistemul represiv” până la accesul AUR la guvernare.

Avertismentul lui George Simion

„Voi începe cel de al doilea mandat al meu ca președinte într-o perioadă de maximă incertitudine. Orice e posibil pentru anul 2026: de la a fi arestat de către sistemul represiv de la care te poți aștepta la orice până la a forma o guvernare pentru românii care au atâta nevoie de un stat care să lucrează pentru ei, nu contra lor”, a declarat Simion în fața delegaților.

George Simion

George Simion. Sursa foto: Captură video

Congresul a avut loc la Alba Iulia, simbolic pentru partid, la șase ani de la înființarea AUR, și a validat structura conducerii pentru următorii ani. Dan Dungaciu a fost numit prim-vicepreședinte, aducând expertiză în geopolitică, în timp ce Petrișor Peiu preia funcția de președinte al Consiliului Național de Conducere, concentrându-se pe domeniul economic și politic.

Georgescu a fost prezent

Potrivit specialiștilor, aceste numiri întăresc profilul formațiunii ca partid care propune „programe alternative” în domenii-cheie.

Anca Alexandrescu, acuzată că urmează pașii lui Georgescu. Zero cheltuieli în campanie
Anca Alexandrescu, acuzată că urmează pașii lui Georgescu. Zero cheltuieli în campanie
Dispariția ouălor din magazine. Codul 3 declanșează primele scumpiri
Dispariția ouălor din magazine. Codul 3 declanșează primele scumpiri

Evenimentul a fost marcat și de prezența lui Călin Georgescu, fost candidat la Președinție, care va fi prezent pe 1 Decembrie la Alba Iulia, însă separat de Simion, fiecare lider având propriul traseu și grup de susținători. În trecut, Georgescu îl descria pe Simion drept „protejatul meu mai tânăr”, însă relația actuală dintre cei doi pare distantă, chiar dacă împart o parte din electorat.

Călin Georgescu

Călin Georgescu. Sursă foto: Captură video

Ce spun membrii AUR

Surse din AUR au precizat că „rl are programul lui, noi îl avem pe al nostru”, referindu-se la desfășurarea celor două tabere la Alba Iulia. Membrii și simpatizanții AUR vor fi organizați pentru a pleca în marș de la gară spre Cetatea Alba Iulia, cu punct final la Monumentul Unirii, evenimentul simbolizând unitatea și tradiția, dar și tensiunile interne dintre lideri.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:56 - Patriarhul Daniel: Sfântul Andrei ocrotește poporul român și Biserica Ortodoxă
15:47 - Ioan Mircea Pașcu despre nivelul educației și CV-urile oficialilor: Brusc, trecutul te ajunge din urmă
15:40 - Scandal la HC Zalău. Jucătoarele îl acuză din nou pe Gheorghe Tadici de comportament abuziv
15:27 - George Simion, previziuni pentru 2026: Arest pentru el sau guvernare pentru AUR
15:18 - Mondialul de handbal feminin. Victoria împotriva Danemarcei poate stabili adversara României în faza următoare
15:10 - Criză de apă în Prahova. Ministrul Mediului acuză: Autoritățile nu au spus adevărul

HAI România!

Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională

Proiecte speciale