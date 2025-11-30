George Simion, previziuni pentru 2026: Arest pentru el sau guvernare pentru AUR

George Simion, reales președinte al AUR, a deschis duminică congresul partidului de la Alba Iulia cu un discurs marcat de tensiune și provocare, descriind anul 2026 ca o perioadă „de maximă incertitudine”. Liderul formațiunii a avertizat că pentru el și pentru partid se conturează scenarii extreme, de la posibila „arestare de către sistemul represiv” până la accesul AUR la guvernare.

„Voi începe cel de al doilea mandat al meu ca președinte într-o perioadă de maximă incertitudine. Orice e posibil pentru anul 2026: de la a fi arestat de către sistemul represiv de la care te poți aștepta la orice până la a forma o guvernare pentru românii care au atâta nevoie de un stat care să lucrează pentru ei, nu contra lor”, a declarat Simion în fața delegaților.

Congresul a avut loc la Alba Iulia, simbolic pentru partid, la șase ani de la înființarea AUR, și a validat structura conducerii pentru următorii ani. Dan Dungaciu a fost numit prim-vicepreședinte, aducând expertiză în geopolitică, în timp ce Petrișor Peiu preia funcția de președinte al Consiliului Național de Conducere, concentrându-se pe domeniul economic și politic.

Potrivit specialiștilor, aceste numiri întăresc profilul formațiunii ca partid care propune „programe alternative” în domenii-cheie.

Evenimentul a fost marcat și de prezența lui Călin Georgescu, fost candidat la Președinție, care va fi prezent pe 1 Decembrie la Alba Iulia, însă separat de Simion, fiecare lider având propriul traseu și grup de susținători. În trecut, Georgescu îl descria pe Simion drept „protejatul meu mai tânăr”, însă relația actuală dintre cei doi pare distantă, chiar dacă împart o parte din electorat.

Surse din AUR au precizat că „rl are programul lui, noi îl avem pe al nostru”, referindu-se la desfășurarea celor două tabere la Alba Iulia. Membrii și simpatizanții AUR vor fi organizați pentru a pleca în marș de la gară spre Cetatea Alba Iulia, cu punct final la Monumentul Unirii, evenimentul simbolizând unitatea și tradiția, dar și tensiunile interne dintre lideri.