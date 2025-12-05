Alegerile din Capitală, discutate de Dan Andronic și Radu Coșarcă. Predicții privind ordinea candidaților

Jurnalistul Dan Andronic și invitatul său, Radu Coșarcă, au discutat, în ediția de vineri a podcastului „7x7” de pe platforma „Hai România”, despre alegerile parțiale din Capitală, care vor avea loc duminică, pe data de 7 decembrie. „Cursa, în mod real, se va duce între Băluță și Ciucu și cred că de mult București nu a mai avut șansa unei astfel de curse electorale, pentru că se bat doi primari cu experiență, primari de sector”, a afirmat Radu Coșarcă.

În timpul podcastului „7x7”, fostul jurnalist Radu Coșarcă a susținut că, indiferent de rezultatul alagerilor, „Bucureștiul va fi câștigător”. „Sectoarele Bucureștiului sunt mai mari decât orice alt oraș din România, deci sunt oameni cu mare experiență administrativă și chiar cu realizări apreciate de locuitorii din sectoarele lor. Indiferent cine va reuși. Cred că Bucureștiul va fi câștigător”, a spus acesta.

De asemenea,Coșarcă a vorbit despre sloganurile candidaților. Invitatul consideră că formulele alese de Daniel Băluță – „Am făcut. Facem” – și de Ciprian Ciucu – „Bucureștiul pus la Punct” – sunt „foarte nimerite”.

Radu Coșarcă a comentat și sloganurile altor candidați. El a menționat mesajul Ancăi Alexandrescu – „Fac dreptate pentru București”: „Anca Alexandrescu merge pe o direcție revanșardă, iar Drulă afirmă, mă rog, onestitatea administrației sale în București. Nu cred că au succes aceste mesaje”.

Invitatul a afirmat că o eventuală înfrângere a lui Cătălin Drulă, indiferent dacă acesta s-ar plasa pe locul trei sau patru, ar fi percepută și ca o înfrângere personală pentru președintele Nicușor Dan.

„Căderea lui Drulă, înfrângerea lui, plasarea lui pe locul 3 sau 4, oricum va fi asociată și cu o înfrângere personală a președintelui Nicușor Dan, care a ținut să se asocieze cu campania lui Drulă în cel puțin două rânduri, atunci când a participat la lansarea candidatului și a spus dacă veți continua pe acest drum veți avea în mine un partener și prin filmările de la Cotroceni cu ocazia recepției de 1 decembrie”, a explicat Radu Coșarcă.

Întrebat de Dan Andronic cum vede ordinea în rezultatele alegerilor, invitatul a spus că, în opinia sa, Băluță va câștiga scrutinul, urmat de Ciucu pe locul al doilea. El consideră că Anca Alexandrescu, Cătălin Drulă și Ana-Maria Ciceală se vor situa în continuare, în această ordine.

De asemenea, potrivit predicției făcute de jurnalistul Dan Andronic, primul ar urma să se claseze Băluță, urmat de Ciucu, iar locurile următoare ar fi ocupate de Drulă și Anca Alexandrescu, în ordine variabilă, apoi de Ciceală. „Deci eu estimez o victorie a lui Băluță, dacă nu se retrage Drulă, dar pare că nu”, a spus Dan Andronic.