Vineri, 5 decembrie 2025, de la ora 12:00, jurnaliștii Radu Coșarcă și Dan Andronic revin în fața urmăritorilor canalului de YouTube Hai România și pe pagina de Facebook EVZ, cu o nouă ediție a podcastului „7x7”. Cei doi editorialiști propun o radiografie atentă a momentului, analizând șapte teme fundamentale care domină agenda publică internă și internațională, într-o perioadă marcată de incertitudine majoră.

Iată principalele subiecte pe care cei doi le vor dezbate în ediția de azi. Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale În contextul apropierii alegerilor, Radu Coșarcă și Dan Andronic vor analiza mișcările tectonice de pe scena politică a Capitalei. Discuția va viza fragmentarea dreptei și strategiile PSD-PNL, subliniind faptul că lupta pentru Primăria Generală a devenit un veritabil „preludiu” pentru prezidențiale, unde mizele depășesc simpla administrație locală.

Negocierile din Ucraina: Începutul sfârșitului pentru război? Pe fondul oboselii occidentale și al blocajelor de pe front, emisiunea va aborda scenariul tot mai vehiculat al unor negocieri de pace sau al unei „înghețări” a conflictului. Jurnaliștii vor discuta despre presiunile diplomatice din culise și ce ar însemna un compromis teritorial pentru Kiev și securitatea Europei de Est.

Rusia: Economia de război și noua reformă fiscală O temă cheie va fi mutarea riscantă a Kremlinului pe plan intern. Cei doi vor explica impactul noii reforme fiscale pregătite de Vladimir Putin – o trecere la impozitarea progresivă menită să finanțeze mașinăria de război. Analiza va puncta modul în care sancțiunile și cheltuielile militare au transformat radical societatea rusă.

Dosarul Epstein: Umbrele trecutului Scandalul care refuză să se stinga revine în actualitate. Coșarcă și Andronic vor comenta noile valuri de desecretizări și impactul publicării numelor grele asociate cu insula miliardarului pedofil, o temă care continuă să zguduie încrederea în elitele globale. Scandalul SUA – Venezuela: Ordinul letal Emisiunea va atinge și tensiunile explozive din America Latină, discutând informațiile controversate conform cărora SUA ar fi emis ordine de neutralizare fizică a traficanților de droguri din Venezuela, o măsură extremă ce riscă să destabilizeze și mai mult regiunea.

Criza Apei: Amenințarea invizibilă Dincolo de politică, cei doi vor trage un semnal de alarmă privind criza apei potabile și a infrastructurii critice. Subiectul va fi tratat din perspectiva securității naționale, în contextul secetei tot mai accentuate și al managementului defectuos al resurselor. Moartea unui artist: Artanu Ultimul punct al emisiunii promite să lămurească un subiect sensibil care a generat emoție și confuzie.

Jurnaliștii vor oferi contextul necesar și vor analiza implicațiile acestui caz, separând zvonurile de fapte în stilul caracteristic emisiunii. Nu ratați analiza săptămânii în podcastul „7x7", difuzat vineri, 6 decembrie, începând cu ora 12:00, exclusiv pe canalele Hai România.