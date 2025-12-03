Daniel Băluță: Nu am știut că în București există atâta sărăcie

În ediția de astăzi a podcastului „Hai LIVE cu Turcescu”, cu doar câteva zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, candidatul Daniel Băluță a fost invitatul lui Robert Turcescu și Dan Andronic. Discuția a vizat problemele sociale grave descoperite în București, dar și provocările campaniei electorale din acest an.

Robert Turcescu a deschis dialogul cu o întrebare directă privind competiția electorală și adversarii politici: „Când vine vorba de politică, o dă în bară. De cine vă temeți cel mai tare? De Anca Alexandrescu, de Ciucu sau de Drulă? Sau de Ciceanu”.

În replică, Daniel Băluță a vorbit despre dificultatea de a promova teme reale într-un climat politic tensionat.

Dan Andronic a punctat că evenimente precum situația din Prahova acaparează atenția publică și media: „Cine mai interesează de traficul din București când 130.000 de oameni au apă?”

Daniel Băluță a confirmat că problemele sunt reale și mult mai grave decât percepția generală.

„Sunt bucăți din București întregi care sunt încă ancorate în Evul Mediu și oamenii refuză să le facă”, a spus Daniel Băluță în cadrul podcastului.

Robert Turcescu a intervenit cu o observație primită din partea unui telespectator: „Nu plângeți de mila bucureștenilor care, de luni de zile, n-au gaze și, prin numai, n-au căldură.”

Băluță a completat:

„Sunt bucăți în București care acum n-au. Sau n-au deloc apă potabilă. Este exemplu, am filmat în Giulești-Sârbi, este cutremurător ceea ce am văzut acolo.”

Dan Andronic l-a întrebat pe candidatul la Primăria Capitalei dacă cunoștea realitatea din teren înainte de a intra în cursă.

„Dar tu știai lucrurile astea până acum, până să candidezi?”

Daniel Băluță a răspuns cu una dintre cele mai puternice declarații ale discuției:

„Nu am știut că în București, vă jur lucrul ăsta, nu am știut că în București există atât de multă sărăcie și am investigat profund chestiunea asta”, a răspuns el.

La întrebarea lui Robert Turcescu privind lipsa unor avertizări interne din partid, Băluță a explicat: „Am fost preocupat, foarte preocupat de ceea ce se întâmplă în Sectorul 4.”

Dan Andronic a dorit să știe dacă și sectorul administrat de Băluță a avut zone la fel de defavorizate ca cele descoperite recent în București.

„În sectorul tău există zone ca astea pe care le-ai văzut?”

Candidatul PSD la Primaria Capitalei a răspuns: „Mai am o singură enclavă. Am reușit să elimin aceste enclave. Am investit, mulțumesc lui Dumnezeu, peste 400 de milioane de euro în programe de combatere a excluziunii sociale.”

Întrebat „făcând ce?”, acesta a enumerat acțiunile principale:

„Condiții locative, în primul rând. Am reabilitat termic blocurile, am pus gaz, inclusiv oamenii erau atât de săraci acolo, că nici aragaze nu aveau. A fost șocant ceea ce am găsit atunci când am venit în mandat”.

Băluță a explicat că au fost schimbate instalațiile, au scăzut costurile la termie, au fost instalate sisteme de iluminat și au fost modernizate împrejurimile:

„Au intrat într-o viață de oameni absolut normală”, a mai precizat el.

