Charalambous, după duelul FCSB – Fenerbahce: Într-o zi, va veni şi ziua să plec. Nu ştiu dacă va veni săptămâna viitoare

Sunt pregătit pentru orice și nu mi-am făcut bagajul, a spus Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, după remiza Fenerbahce, scor 1-1. El a adăugat că se află la formația bucureșteană de aproape trei ani, subliniind că, înaintea sa, antrenorii schimbau echipa la două-trei luni, potrivit digisport.ro

Tehnicianul s-a arătat mulțumit de evoluția echipei, menționând că FCSB a fost cea care a atacat și a avut mai multe ocazii.

„A fost chiar un meci bun făcut de noi. Am fost echipa care a atacat, care a avut şanse mai multe. Dacă nu luam acest punct nu ar fi fost corect, dar părerea mea e că trebuia să câştigăm. O fază fixă poate decide un meci, asta le-am mai spus. Jucătorii au arătat că au reacţie, au pus în teren tot ce le-am cerut. Europa League s-a încheiat şi ne concentrăm pe campionat”, a afirmat el.

De asemenea, Elias Charalambous a declarat că jucătorii resimt presiunea rezultatului. Potrivit acestuia, echipa trebuie să profite de evoluția arătată în meci și să construiască pe baza acestui joc pentru a obține rezultate mai consistente pe termen lung.

„Mereu am spus că aceşti jucători sunt primii cărora nu le place situaţia asta. Toţi suferim. Au arătat că au reacţie. Au încercat să câştige până la final. Şi acest punct e important pentru noi. Trebuie să construim pe acest joc. Sper să avem mai multă consistenţă”, a continuat el.

Antrenorul Elias Charalambous a mai spus că este pregătit pentru orice și că fotbalul presupune responsabilități, iar atunci când echipa pierde, răspunderea îi revine întotdeauna antrenorului. El a explicat că nu și-a făcut încă bagajul și că, deși se află la FCSB de aproape trei ani, este conștient că într-o zi va trebui să plece.

„Când am venit aici, antrenorii stăteau două-trei luni, sunt de aproape 3 ani. Într-o zi, va veni şi ziua să plec. Nu ştiu dacă va veni săptămâna viitoare sau mai târziu”, a explicat acesta.

Echipa bucureșteană FCSB a încheiat joi seara, pe teren propriu, la egalitate, scor 1-1, partida disputată împotriva formației Fenerbahce, în ultimul meci care din grupa Ligii Europa.