Elias Charalambous nu vrea să plece de la FCSB. Ce a declarat antrenorul înaintea meciului cu Fenerbahce

Elias Charlambous (45 de ani) se ține pe poziție și nu vrea să plece de la FCSB. Tehnicianul cipriot a susținut conferința de presă premergătoare partidei pe care „roș-albaștrii” o vor disputa, mâine, în Liga Europa, pe teren propriu, cu Fenerbahce, de la ora 22.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1).

Charalambous a vorbit mai întâi despre acccidentul auto petrecut în România și în care și-au pierdut viața suporteri ai echipei PAOK Salonic. El a jucat pentru „alb-negri” în perioada 2005 - 2008. „În primul rând, aș începe cu tragedia uriașă care a avut loc ieri în România. Din păcate, acestea sunt problemele vieții. Am pierdut șapte, dar acum am fost informat că sunt opt vieți în România. Fani ai lui PAOK călătoreau să își vadă echipa favorită.

Aș vrea să transmit condoleanțe fanilor, tuturor oamenilor din Grecia. Este o tragedie pentru toată lumea, nu doar pentru fotbal. Toată lumea a pierdut opt oameni tineri în acest fel”, a spus antrenorul.

„Acum, despre meciul de mâine. Știm cu toții că vom întâlni poate cea mai bună echipă pe care o puteam întâlni până acum, cu multă calitate. Va fi un meci dificil, un meci de care știm că nu depindem doar de noi, chiar dacă câștigăm, depindem și de alte rezultate.

Nu suntem siguri că ne putem califica, dar vom da totul, vom încerca să fim cei mai buni, vom încerca să câștigăm meciul mâine.

Este o echipă care a investit mulți bani în ultimii ani, a adus jucători de calitate. Știm că mâine va fi greu pentru noi și trebuie să muncim mult. În special în această perioadă prin care trecem acum, trebuie să arătăm caracter și să sperăm să facem lucrurile bine”, a mai afirmat tehnicianul.

„Sentimentele mele pentru acest club sunt puternice. Am respect pentru toată lumea, așa că nu voi pleca niciodată atât de ușor, mai ales în acest tip de situații”, a transmis Charalambous.