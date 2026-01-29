Sport

FCSB-Fenerbahce, meci decisiv pentru Campioana României. Ultima șansă în Europa League

FCSB-Fenerbahce, meci decisiv pentru Campioana României. Ultima șansă în Europa League
FCSB primește joi seară, de la ora 22:00, pe Arena Națională, va întâlni pe Arena Națională formația Fenerbahce Istanbul, în ultima etapă a fazei principale din Europa League. Rezultatul partidei este important pentru campioana României în perspectiva calificării în play-off.

FCSB și Fenerbahce înaintea ultimei etape a fazei principale

Înaintea confruntării, FCSB ocupă locul 29 în clasament, cu 6 puncte, în timp ce Fenerbahce se află pe poziția a 18-a, cu 11 puncte, fiind deja calificată în play-off. Turcii urmăresc o clasare între locurile 9 și 16, pentru a deveni cap de serie și a avea avantajul terenului propriu în manșa retur.

Formația antrenată de Elias Charalambous traversează o perioadă dificilă, după ce a pierdut toate cele trei meciuri oficiale din 2026. Cele mai recente înfrângeri au fost 1-4 cu CFR Cluj în Superligă și 1-4 cu Dinamo Zagreb în Europa League.

Campioana României, aproape de pragul de 8 milioane de euro din premiile UEFA

În prezent, FCSB a încasat 7,6 milioane de euro din premiile UEFA, fiind la coada clasamentului în topul încasărilor, înaintea doar de Maccabi Tel Aviv, Utrecht și Malmo. Un succes în următorul meci ar aduce 450.000 de euro și ar depăși pragul de 8 milioane.

Campioana României va primi suplimentar sume în funcție de locul ocupat în grupă, ultima echipă luând 80.000 de euro, iar sumele cresc câte 80.000 pe fiecare loc urcat. La acestea se adaugă veniturile din bilete, care anul acesta ar urma să fie între 4 și 5 milioane de euro, față de aproximativ 7 milioane în sezonul 2024-2025.

FCSB, obligată să câștige în ultima etapă a fazei principale

FCSB este obligată să câștige pentru a mai spera la calificarea în play-off, însă chiar și un succes depinde de rezultatele altor partide. Un rezultat de egalitate sau o înfrângere ar elimina automat echipa bucureșteană din competiția europeană.

Ultima etapă a fazei principale din Europa League programează toate cele 18 partide simultan, de la ora 22:00: Aston Villa – Salzburg, Betis – Feyenoord, Celtic – Utrecht, FC Basel – Plzen, FC Porto – Rangers, FCSB – Fenerbahce, Go Ahead Eagles – Braga, Genk – Malmo FF, Lille – Freiburg, Ludogorets – Nice, Lyon – PAOK, Maccabi Tel Aviv – Bologna, Midtjylland – Dinamo Zagreb, Nottingham Forest – Ferencvaros, Panathinaikos – AS Roma, Steaua Roșie Belgrad – Celta Vigo, Sturm Graz – Brann și Stuttgart – Young Boys.

 

