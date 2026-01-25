Elias Charalambous, antrenorul FCSB, după înfrângerea cu 4-1 în fața FCR Cluj: Mă pun la dispoziția clubului

Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat duminică seară, după înfrângerea cu CFR Cluj, scor 1-4, că este principalul responsabil pentru rezultatele slabe din ultima perioadă și că se pune la dispoziția clubului pentru orice decizie.

Antrenorul FCSB a afirmat că traversează cea mai dificilă perioadă de când se află pe banca echipei și a subliniat că își asumă întreaga responsabilitate pentru situația actuală.

„Chiar am câștigat multe lucruri împreună, dar acum suntem în cea mai grea perioadă de când mă aflu eu aici. Sunt extrem de sincer, eu sunt de vină. Eu sunt principalul responsabil și vinovat pentru ce s-a întâmplat în ultima vreme. Mă pun la dispoziția clubului și sunt deschis pentru orice fel de discuții. Îmi cer scuze în fața fanilor”, a declarat Elias Charalambous. Echipa CFR Cluj a învins duminică seară, în deplasare, formația FCSB, scor 4-1, într-un meci disputat pe Arena Națională, contând pentru etapa a 23-a din Superligă.